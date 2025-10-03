お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（51）が3日、大阪市のポール・スミス大阪店で、ポール・スミスとバブアーによる新コレクション「Paul Smith Loves Barbour」の記者発表会に出席した。

ジュニアは裏地に野鳥のプリントがあしらわれた紫色のジャケットで登場。「バイク乗るんで、めっちゃようできてる。ゲリラ豪雨にも対応できる。めっちゃええよ、これ」。旧車バイク愛好家として、天候を気にせずオシャレを楽しめるバブアーの魅力を紹介し、「大人って何？ って裏地なんですよ」と着心地の良さを絶賛した。

現在、沖縄に家族旅行中だといい、「このイベントに沖縄から来た。今から沖縄に帰る」と前日入りで来阪したことを明かした。

千原兄弟といえば、兄のせいじが何かとお騒がせだ。

日本仏教協会の顧問を7月に辞任。「5月に協会顧問として不適切な行動を取った」ことを注意され、辞任を申し出たという。

同18日には、埼玉県戸田市議会議員の河合ゆうすけ氏との対談動画をYouTubeに公開。『お前、いじめられっ子やったやろ？』などと発言し、炎上した。これが影響したか、ラジオ番組の降板やイベントの出演取りやめも相次いでいる。

せいじとは「毎月おうてますよ」といい、「元気にしてますよ」と近況を明かしていた。