お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが3日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。群馬県前橋市の小川晶市長が市職員の既婚男性とラブホテルで打ち合わせを重ねていた問題に言及した。

前橋市議会富田公隆議長によると、小川氏は2日の説明で「男女の関係はなかった」「恋愛感情も全くなかった」と改めて否定したという。

神田愛花は「男性側も、相談、持ちかけられて、ご結婚されてる男性のみなさんが、ラブホテルでって言われたら、行くんですか？」と、出演者の既婚男性に質問。谷原章介は「絶対行かない」と即答。バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長（62）も「行くわけないじゃないですか。ひょっとしたらみたいな目で見ないでください。あり得ない」と否定。神田が「立場の違いはあれ、（市長も男性職員も）お互いの問題ではありますよね」と語ると、カズレーザーは「大人なんで、そのぐらいのリスクは絶対分かってますよ。それで行動に移してるんだから。そりゃ、そりゃそうだろって話だと思うんで」と指摘。市議会は小川氏の進退の態度表明を待って、辞職勧告決議案や不信任決議案などの対応を検討する見通しとされ、カズレーザーは「もうちょい議会も、態度はっきりさせて追及すりゃいいのにと思います」とも語った。