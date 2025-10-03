「おうし座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
もっとも長く一緒に過ごす人が、あなたにとっての最重要人物となるでしょう。
もし、自宅で介護をしているなら、お世話をしないといけない相手です。共に過ごす時間が多ければ多いほど、ご縁が深く結ばれていきます。
【よくある症状】
すでに生活の一部となっているため、好きや嫌いという感情を超えて付き合うことになるでしょう。
仕方がない、こうするしかない……習慣化して乗り切っていくのです。結果、自分自身のことも分からなくなりそう。
【おうし座さんのキーパーソン】
1：好きな人
2：似ている人
3：推せる人
一番よいのは、一緒にいる人を好きになることです。それが、あなたの人生を好転させていきます。
それは無理ならば、物理的に距離を取って。どちらもできない場合は、推し活などで精神的な支えを別に持ちましょう。
【処方箋】
・選ぶ
キーパーソンを大事にするのが一番。
最初は、偽善でもいいのです。相手の好みに合わせて、あなたが変わることで、次第に関係性がよくなっていくでしょう。そして、その居心地の良さが人生そのものの意味や在り方も変えていくはず。
でも、どう頑張っても、もう無理、絶対に好きになんてなれない場合も多いもの。ならば、環境から抜け出すことを視野に入れて。もっとリスペクトされる関係こそが、あなたのポテンシャルを引き出すのです。
・推しを持つ
物理的に近い人を変えることが難しければ、精神的に近い人を間に挟んでいきましょう。
共鳴できるアーティスト、尊敬できる実業家など、あなたが無条件で受け入れられる人を追いかけてみて。「好き」という感情で、すべてをコーティングしていくのです。
また、事情が許すなら、追っかけを楽しむのも手。ツアーについていく、セミナーに参加するなど、リアルな接点を増やすことで、人生のベクトルが変わり、新しい環境へ飛び込めるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
