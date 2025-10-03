秋に行きたいと思う「秋田県の道の駅」ランキング！ 2位「清水の里・鳥海郷」、1位は？【2025年調査】
秋の秋田県は、清らかな渓流が紅葉に染まり、神秘的な風景を作り出します。そんな秋の魅力を満喫できる「道の駅」はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「秋に行きたい道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたいと思う秋田県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋の野菜などが売っているので買いに行きたい」（40代男性／兵庫県）、「そばが有名なので食べてみたいです」（50代女性／和歌山県）、「ほっといん鳥海など特産物が目白押しでグルメも美味しいから」（50代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「展望タワーか絶景の景色を見ることができるから」（40代女性／神奈川県）、「お寿司や海鮮丼など、お米と海鮮を味わいたいため」（20代男性／北海道）、「なまはげや食べものなど、たくさんの楽しめるものがあるから」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：清水の里・鳥海郷（由利本荘市）／21票「道の駅 清水の里・鳥海郷」は、鳥海山のふもとの自然に囲まれた静かなエリアにあります。秋の行楽シーズンにはドライブの休憩にぴったりで、直売所「ほっといん鳥海」には新鮮なキノコなどの秋の味覚や特産品が並びます。併設のレストランでは名物「鳥海そば」も味わえ、実りの秋を満喫できる人気スポットです。
1位：あきた港（秋田市）／38票「道の駅 あきた港」は、秋田港のベイエリアに立地する開放感あふれる道の駅です。秋には「ちびっこ秋まつり」や「あおぞら市」といったイベントで賑わいを見せます。シンボルの展望タワー「セリオン」は高さ100mの無料展望台で、秋晴れの空の下、日本海や秋田市街の360度パノラマを一望でき、夜景も楽しめます。
