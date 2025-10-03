綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLEとオフショットで“ピース” 4人並びに「好きと好きのコラボ」「最高」「豪華すぎる」喜びの声
俳優・綾瀬はるか（40）のが3日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）との4人ショットを公開した。
【写真】笑顔全開！ピースサインの綾瀬はるか＆ミセス（2枚目）
綾瀬は、きのう公開されたMrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」MVに出演している。投稿で「Mrs. GREEN APPLEさんの新曲【GOOD DAY】のMVに出演させていただきました！ぜひご覧ください」と呼びかけた。
2枚の写真が公開され、1枚目は大きな口で笑顔全開の綾瀬を、ミセスの3人が手を添えて紹介するショット。2枚目は、ミセスのメンバーに囲まれ綾瀬が元気にピースサインでポーズしているショットとなっている。
なお、新曲「GOOD DAY」のMVには綾瀬のほか、浜辺美波、鈴木亮平も出演している。
この投稿に「好きと好きのコラボは堪らなく嬉しいです」「豪華なキャストの上に可愛くて楽しいMVでした」「綾瀬はるかさん凄く綺麗で大好きです」「大好きなミセスと大好きはるかちゃん、最高」「豪華すぎるコラボ」「元気でますね」など喜びのコメントが多数寄せられている。
