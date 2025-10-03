実家の「タンス預金200万円」のほとんどが“夏目漱石の旧千円札”です。「古いお札は使えなくなる」と聞きましたが、本当でしょうか？

夏目漱石の旧千円札は今でも使えるのか？

日本銀行によれば、現在発行されている千円札は、平成16年に発行開始された野口英世の肖像が描かれているものと、令和6年に発行された北里柴三郎の肖像が描かれているものの2種類です。

夏目漱石の千円札は昭和59年に発行が開始され、平成19年4月2日に発行停止となりました。

財務省によると、夏目漱石の千円札は現在でも使用可能です。

また、昭和38年に発行された伊藤博文の千円札、昭和25年に発行された聖徳太子の千円札はいずれも、現在使用できます。日本銀行によると、「一度発行された銀行券は、法令に基づく特別な措置がとられない限り、通用力を失うことはありません」としています。

過去には、震災後の焼失兌換券の整理や、終戦直後のインフレ進行を阻止するための新円切り替えなどが行われた際に、通用力が失われた銀行券もありましたが、それ以外は現在も使用できます。



タンス預金の旧紙幣は新紙幣に交換した方がよい？

タンス預金していた、現在発行されていない紙幣は、全てが現在使えないわけではありません。

ただし、ATM・券売機・自動販売機などの中には、旧紙幣に対応していないものもあるため、注意が必要です。

例えば、ある大手コンビニでは「夏目漱石の旧千円札はセルフレジや釣銭機で利用できない」としています。

また、銀行によっても「一部ATM使用不可」とされているところがあるように、旧紙幣を使う際に不都合が生じる可能性はあります。そのため、旧紙幣を使用する予定がある場合は、そのままタンス預金をし続けるのではなく、新紙幣への交換を検討した方がよいかもしれません。



タンス預金を銀行に預ける際の注意点

旧紙幣が使えない機会が増えてくる前に、タンス預金を銀行に預けることも検討しましょう。

ただし、大金をまとめて入金すると、税務調査の対象になる可能性があります。「税金逃れのためにタンス預金をしていたのではないか」と疑われるためです。

そのお金が贈与や相続などによるものではなく、すでに申告・納税済みのものであると証明できれば問題ありませんが、証明できない場合は申告漏れを指摘され、加算税や延滞税が発生する可能性があります。

緊急時などの備えとしてタンス預金をしておくと安心ですが、大きな金額が動くと税務署に疑われる場合があるため、ある程度の金額にとどめた方がよいでしょう。



古いお札が使えなくなる可能性は低いが、対応していない券売機などが増えてくることが考えられる

夏目漱石の旧千円札は平成19年に発行が停止されていますが、現在でも紙幣として使用可能です。

ただし、ATMや券売機、自動販売機などによっては旧紙幣に対応していないものもあるため、不都合を感じる場面が増える可能性があります。そのため、旧紙幣のままタンス預金をし続けるよりも、新紙幣への交換や銀行への預け入れを検討した方がよいでしょう。

ただし、大金をまとめて預け入れると税務調査の対象になる可能性があるため、少額ずつ入金するなど工夫することが大切です。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー