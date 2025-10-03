KARAホ・ヨンジの“実姉”が本日（3日）結婚式！「生涯を約束した人」…ソウルで非公開形式

歌手チョクジェ（Jukjae、36）とタレントのホ・ソンヨン（33）が夫婦となる。

【写真】ホ・ソンヨンのタトゥー

本日（10月3日）に行われる2人の結婚式は、ソウル鍾路（ジョンロ）区の式場で、両家の家族と知人の祝福のなか、静かに執り行われる予定だ。

2人の結婚は9月1日、チョクジェが自身のSNSを通じて「生涯を約束した人ができた。ありのままの私を理解し大切にしてくれる大事な人に出会い、これからの人生を共に歩むことにした」と直接明かしたことで知られるようになった。

彼はまた「少し緊張し怖さもあるが、新しいスタートを前にした私に温かい応援を送っていただければありがたい。良い音楽と演奏でお返ししたい」と伝えていた。

この日の結婚式は、事前にチョクジェの所属事務所が「結婚はアーティストの個人的なことなので、具体的な内容は公開しにくい」として了承を求めていたように、非公開で行われる。

（写真提供＝OSEN）チョクジェ

2014年にデビューしたチョクジェは、イ・ソラ、キム・ドンリュル、IUなど数多くのミュージシャンのセッション・ギタリストとして名前を広めた。その後、シンガーソングライターに転向し、『Let's Go See The Stars』『Do you want to walk with me?』などのヒット曲で愛された。

ガールズグループKARAのメンバー、ホ・ヨンジの実姉として知られるホ・ソンヨンは、梨花女子大学出身のアナウンサーで、『幸せ不動産研究所』（原題）や『お母さん、来たよ』（原題）など様々な番組で活躍した。

（写真＝ホ・ソンヨンInstagram）

その後は、妹ホ・ヨンジと共に運営するYouTubeチャンネル『ホ姉妹』を通じ、愉快な日常や共感を呼ぶコンテンツで大衆と交流してきた。

特にホ・ソンヨンは結婚を控え、明るく端正な印象を与えるために審美歯科治療「ゼロネイト」を受けたと伝えられている。ウェディング撮影や挙式を準備する新郎新婦たちの間で、自然で明るい笑顔のためにこの施術を選ぶ例が増えており、注目を集めている。