北川景子、Snow Manメンバーの演技絶賛「勉強になりました」「欠点がない」
【モデルプレス＝2025/10/03】女優の北川景子が3日、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5：50〜9：00）にVTR出演。Snow Manのメンバーを絶賛する場面があった。
【写真】北川景子絶賛のSnow Manメンバー豹変の表情
この日スタジオには金曜パーソナリティーとしてSnow Manの阿部亮平が出演しており、話題は2人が共演したカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ「あなたを奪ったその日から」（2025年4月期）に。北川は「ドラマの中で途中からキャラが変わるみたいな設定の役を演じていらっしゃったんですけど、声の出し方が違っていて発声もそこから変わって、私もそういうふうに声も操れるようになりたいなと思ってすごく刺激をいただいて勉強になりました」と阿部から学んだことを明かした。
また、阿部について「欠点がないんです。セリフを覚えてないとか間違えるとかも見たことがないし、すごくお芝居を好きだというお話はしてくださいましたし、絶対いっぱいやったほうがいいと思います」と俳優として活躍してほしいとエール。「クイズ番組一緒にやったら全部答えてくれるし『できないことないんですか？』っていうことを聞いた気がするんですけど『花粉には勝てないんです』とパーフェクトな答えが返ってきました。私はもう『先生』とお呼びしてます」と尊敬していると語っていた。
スタジオでは、阿部が「持ち上げすぎですって…景子さん。恥ずかしい。ずっと『先生』って裏でも呼んでくださって。そのたびに小っ恥ずかしいなと思っていました」と照れくさそうな表情。「この秋公開される『ナイトフラワー』（11月28日公開）という映画が佐久間と共演しているので」とメンバーの佐久間大介に触れ「佐久間の話とかもずっと一緒にしていました。お世話になっています」と笑顔で会釈していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
