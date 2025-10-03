１日夜にバミューダ諸島を通過したハリケーン「イメルダ」/CIRA/RAMMB/NOAA

（ＣＮＮ）大西洋で発生したハリケーン「イメルダ」が１日夜、英領バミューダ諸島に接近し、大雨や暴風の影響で現地時間の２日午前現在、約１万８０００軒が停電に見舞われている。

米ノースカロライナ州東部沿岸部のアウターバンクスでは複数の住宅が波にのまれて海上で倒壊した。米東海岸では危険な高波や沿岸部の浸水、海岸の侵食が続いている。

イメルダは１日夜、「カテゴリー２」のハリケーンとなってバミューダ諸島に接近した。中心部の風速は約４４メートル。大雨と強風は数時間にわたって続いた。

電力会社によると、２日午前の時点で住宅や事業所など１万８０００軒が停電している

これに先立ち９月３０日には、もう一つのハリケーン「ハンベルト」がバミューダ諸島の西部を通過し、大雨や暴風をもたらしていた。ハンベルトは１０月１日には勢力を弱めた。

イメルダはハンベルト以上にバミューダ諸島へ接近。２日午前には東へ進んでバミューダを離れた。

勢力は衰えたものの、今後数日は強い低気圧として北大西洋に停滞する見通しで、米東海岸やバミューダ諸島、バハマ諸島では２日も高波や危険な離岸流が続く見通し。

ハンベルトとイメルダは、大西洋上で数日間のうちに発達してハリケーンとなり、キューバでは大雨による洪水が発生して２人が死亡していた。ＡＰ通信によると、このうち６０歳の男性は、大雨による土砂崩れで自宅が倒壊して命を落とした。

米国には上陸しなかったものの、フロリダ州ボルーシャ郡の当局は、５１歳の男性が離岸流に押し流されて死亡したことを明らかにした。

ノースカロライナ州のアウターバンクスでは住宅少なくとも７棟が海上で倒壊したと、国立公園局やＣＮＮ提携局ＷＶＥＣは伝えている。過去の暴風雨で海岸が侵食されて不安定になっていたところへ、ハンベルトとイメルダが相次いで到来し、住宅の支柱に波が打ち付けて倒壊した。

倒壊した住宅はいずれも無人だったといい、国立公園局は危険な残骸に注意するよう呼びかけている。