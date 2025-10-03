九十九里特別（２勝クラス）を、後続に７馬身差をつける圧巻のパフォーマンスで逃げ切ったマイユニバース（牡３歳、栗東・武幸）が、武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝とのコンビで菊花賞（１０月２６日・京都）に向かうことになった。管理する武幸師が３日、明らかにした。

武幸師は「競馬の後は角馬場で乗っていましたが、きょうから坂路での調教を開始します」と説明。この日は、栗東坂路を４Ｆ７０秒０−５１秒２−１６秒３でゆったりと駆け上がった。

武豊と武幸師の“兄弟コンビ”でのＪＲＡ・Ｇ１挑戦は、２０２４年にセキフウで挑んだフェブラリーＳ（３着）以来、１年８カ月ぶり。ウォーターナビレラ（２１年阪神ＪＦ３着、２２年桜花賞２着、オークス１３着、秋華賞１２着）、ライトクオンタム（２３年桜花賞８着）、タッチウッド（２３年皐月賞１３着）を含め、今回が８度目の挑戦となる。

前走でコンビを組んでいた横山典弘騎手（５７）＝美浦・フリー＝は、自身が騎乗してセントライト記念２着で優先出走権を獲得したヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹）で菊花賞に臨む予定。