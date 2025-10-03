佐藤晴美、美スタイル映えるヨガウェア姿「手脚細長い」「スタイル良くて綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】モデルの佐藤晴美が2日、自身のInstagramを更新。ヨガウェア姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】佐藤晴美、スラリ手脚が際立つヨガウェア姿
佐藤はヨガやランニングをしている様子を絵文字で表現し、江の島を背景にしたヨガウェア姿を複数枚公開した。引き締まった美しいウエストラインや長い手足が際立ち、リラックスした雰囲気が伝わってくる。
この投稿に、ファンからは「手脚細長い」「スタイル良くて綺麗」「ヘルシーで素敵」「憧れる」「体型キープしててすごい」「美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐藤晴美、スラリ手脚が際立つヨガウェア姿
◆佐藤晴美、美しいヨガウェア姿を披露
佐藤はヨガやランニングをしている様子を絵文字で表現し、江の島を背景にしたヨガウェア姿を複数枚公開した。引き締まった美しいウエストラインや長い手足が際立ち、リラックスした雰囲気が伝わってくる。
◆佐藤晴美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「手脚細長い」「スタイル良くて綺麗」「ヘルシーで素敵」「憧れる」「体型キープしててすごい」「美しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】