¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£×£ÓÏ¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¤« ¡Ö²ÄÇ½¤À¤±¤ÉÌµÍý¡Ä¡×ÈÖµ¼Ô£´¿Í¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿²ÝÂê
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò£²Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¡¢£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤«¤é¤ÏÅ¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤à¡£¥¹¥¤¡¼¥×¤ò·è¤á¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î£²»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇÀþ¤¬£²£¸°ÂÂÇ¤ÈÇúÈ¯¤·¡¢·×£±£¸ÆÀÅÀ¤Ç£¹¼ºÅÀ¡££²ÀïÌÜ¡Ê£±Æü¡áÆ±£²Æü¡Ë¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê£²£³¡Ë¤¬¹¥µß±ç¤â¸÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡Åú¤¨¤Ï¤É¤ì¤âÈùÌ¯¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤¬¡Ö¡Ø¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ù¤Ç¸À¤¨¤ÐÀäÂÐ¤Ë²ÄÇ½¤À¡£¤Ç¤â¡ØÍ¥¾¡¤¹¤ë¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢º£¤Ï¡Ø¥Î¡¼¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¡¼¥äµ¼Ô¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Æ¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç°ìÈÖ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥½¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Á¥§¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ£»¨¤Ê²óÅú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ø¾¡¤Æ¤ë¡Ù¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÌµÍý¤À¤í¤¦¡×¤È¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â£´¿Í¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¡×¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Îµß±çËÉ¸æÎ¨¤Ï¡Ö£´¡¦£²£·¡×¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â·×£µ¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê½éÀï¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤±¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¼«ÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ë¡£ÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï½½Ê¬Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Ç¤â²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ØÍ¥¾¡¤¹¤ë¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£
¡¡¥¢¥ë¥À¡¼¥äµ¼Ô¤â¡Ö¹¶·â¿Ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤âºÇ¹â¥¯¥é¥¹¡£¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¤ò½ªÈ×¤Þ¤Ç¼é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÀèÈ¯Åê¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤À¤±°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥óµ¼Ô¤â¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÈÂÇÀþ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÉÔ°ÂÄê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤â¡Ë¡Ø¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤¢¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤«¤Ê¡£µîÇ¯¤È¤ÏµÕ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â¾¤ÎÉôÊ¬¤¬Á´¤Æ¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Î©¤Æ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê¤´¤ï¤¤ÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¼åÅÀ¤À¡£¤·¤«¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°ìÈÖ¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ×Ì¿Åª¡£¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤È¸À¤¤¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Þ¤Ç»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤ë»Ñ¤ÏÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£×£Ó¿Ê½Ð¤Ø¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ë£³¾¡¤·¤¿¾å¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÍÇË¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ã»¤¤¤è¤¦¤ÇÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡£