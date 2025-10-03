「ちはやふる」で話題・山時聡真「可愛すぎる」「面影ありすぎ」と話題の幼少期ショット公開
【モデルプレス＝2025/10/03】俳優の山時聡真が2日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ちはやふる」俳優の可愛すぎる幼少期
山時は「インスタライブで言ってた写真ありました」とコメント。投稿されたのは、黄色いキャップを後ろ向きにかぶり、カラフルなトップスを着用した自身の幼い頃の姿である。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる！！」「この笑顔は天才」「面影ありすぎ」「尊い」「癒やされた」といったコメントが寄せられている。
山時は、2025年7月期放送の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で与野草太を演じ、注目を集めた。（modelpress編集部）
