Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢Èø¹Ôµ¿¤¤¥é¥Ö¥ÛÍøÍÑ¤È¤Î¾®Àî¾½Á°¶¶»ÔÄ¹¤ÎºÆÀâÌÀ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¡Öº®Íð¤¹¤ë¡×
ÇÐÍ¥Ã«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤¬3Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬»Ô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾®Àî»á¤¬2Æü¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËºÆÅÙ¡¢ÀâÌÀ¤Îµ¡²ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤á¤°¤ê¡Ö¸«¤Æ¤ë¤ÈÆ¬¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®Àî»á¤Ï2Æü¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËºÆÅÙ¤ÎÀâÌÀ¤Îµ¡²ñ¤ò»ý¤Á¡¢ÉÙÅÄ¸øÎ´µÄÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤âÎø°¦´¶¾ð¤â¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ö¥Û¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈø¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æº£²ó¤Î¾ì½ê¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ã«¸¶¤Ï¡¢Èø¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤âÎø°¦´¶¾ð¤â¤Ê¤¤´ûº§ÃËÀ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áª¤Ð¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤È»ØÅ¦¡£¿ÀÅÄ°¦²Ö¤â¡¢Èø¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÍ¾·×Áª¤Ð¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¡¢º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤â¡Ö¤è¤ê¸í²ò¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡¢Áí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ã«¸¶¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¸¯¤¤¡¢¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤È¡¢¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤Ë±ü¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ï¤¤¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤À¤Ã¤¿¤éÉÔÄç¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¸«¤Æ¤ë¤ÈÆ¬¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£