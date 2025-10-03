角を立てずに“遊びの約束”を延期したい。発熱した子がいるのに、察してくれない友人【ママリ】

子どもが発熱した友達と会うのが不安

至急‼️LINEの返信アドバイス下さい‼️

友達と遊ぶ予定だったのですが、お子さんが少し熱が出ているはしく、でもたぶん元気だから明日幼稚園行かせるから会えると言われました💦



発熱してしまうかもしれないし、落ち着かないから日を改めようと言ったのですが、忙しくなるからどうしても明日がいいということでした😭



大金の旅行が控えていて、病気はできればもらいたくありません💦でも、そんなこと本人に言えないし…



角が立たず、優しい言い回しで日を改めるように伝える方法ないですか❓ 出典：

子どもがいると予期せぬ発熱や鼻水、咳などは日常的にありますよね。大事な予定の前には体調管理に気を使いますし、出かけるのを控えるという方もいるのではないでしょうか。この記事では、子どもが発熱したのに予定通り会おうとする友達にモヤモヤする投稿を紹介します。旅行を控えており病気は避けたいという投稿者さん。しかし、友達は日を改めることに消極的なのだそう。どう伝えれば角が立たずに日にちを変えてもらえるか悩んでいるそうです。

大事な予定の前には慎重になるものだと思います。投稿者さんの場合は旅行を控えているとのことで、もしキャンセルともなれば悔やんでも悔やみきれないのは目に見えていますよね。友達との関係性によってはハッキリと言えない場合もあるでしょうから難しいですね。



ただ、友達にこれから忙しくなるという事情があるように、投稿者さんにも旅行に行くという事情があります。相手に合わせることで自分が損をする可能性があるのであれば、自分を優先に考えてもいいのではないかと思います。

日を改めることに対しさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

そっかー💦

何ともなければ

私も会いたかったけど

ちょっとキャンセルきかない

旅行控えてて、

体調崩せないからまた別日で

予定立て直せないかな？って

正直に言いますね！🫠 出典：

ごめん、子供が夜中に咳が凄くて💦旅行控えてるし明日病院連れて行きたいからまた今度でもいい？って言います! 出典：

旅行を控えていることを正直に伝えるという声がある一方で、子どもの調子が悪いと嘘をつくという声もありました。子どもの体調であれば嘘だとバレることはまずないと思いますが、嘘をつくという行為自体に後ろめたさを感じてしまう方もいるかもしれませんね。下手に嘘をついて自分がモヤモヤするぐらいであれば、正直な理由を伝えるというのも大事な選択なのかなと思います。



きっと友達も投稿者さんの事情を理解してくれるでしょうし、日を改めることがベストであるということもわかってくれるはず。少しだけ勇気を出して伝えてみるのが良さそうですね。

