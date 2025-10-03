プロレスリング・ノアは２日、都内で記者会見し１０・１１両国国技館の全対戦カードを発表した。

「Ｎ―１」開幕戦となった９・８後楽園ホール大会の丸藤正道戦で左足のリスフラン靭帯（じんたい）を損傷し欠場中の前ＧＨＣヘビー級王者のＯＺＡＷＡは、第４試合で遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡと対戦する「Ｔ２０００Ｘ」杉浦貴とドラゴンゲートのシュン・スカイウォーカーのセコンドに付くことが決定した。

今回のセコンドは、ＯＺＡＷＡ自身が９・２４ドラゴンゲート後楽園大会でシュンに両国参戦を直訴し自身はセコンドに付くことを明かしていたことを受け実現した。

セコンドで両国には登場するが一方で試合は欠場することが正式に決まった。ＯＺＡＷＡの負傷を巡っては団体は、じん帯損傷による欠場を発表。デビュー記念日となる９月１５日には自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「デビューしてちょうど３年の今日、足の靭帯再建手術をしました。丸藤さん、清宮さん、ＫＥＮＴＡさん、拳王さんを始め、選手皆さん、ファンの皆様、ご迷惑とご心配をおかけして申し訳ありませんでした。因果応報というか、人の悪口を言っている人間はこうなる運命だったのかもしれません。反省します」とポストしたしたが、しかし、昨年もケガで欠場しながら１１・１７愛知県体育館大会で清宮海斗へ反逆する謀反を起こしたことから、敵対する拳王が自身のＹｏｕ Ｔｕｂｅチャンネル「拳王チャンネル」などで「仮病」と断じ、疑惑がささやかれていた。

◆１０・１１両国大会全対戦カード

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・ＫＥＮＴＡ ＶＳ 挑戦者・マサ北宮

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

王者・高橋ヒロム ＶＳ 挑戦者・Ｅｉｔａ

▼スペシャルタッグマッチ

棚橋弘至、清宮海斗 ＶＳ 丸藤正道、拳王

▼スペシャルシングルマッチ

藤田和之 ＶＳ 鈴木みのる

▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合

王者組・ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ ＶＳ 挑戦者組・ダガ、小田嶋大樹

▼タッグマッチ

杉浦貴、シュン・スカイウォーカー ｗｉｔｈ ＯＺＡＷＡ ＶＳ 遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ

▼ＮＯＡＨ ｖｓ ＷＷＥ／ＮＸＴ

ジャック・モリス、佐々木憂流迦 ＶＳ チャーリー・デンプシー、ハーレム・ルイス

▼タッグマッチ

ガレノ、晴斗希 ＶＳ 征矢学、菊池悠斗

▼シングルマッチ

宮脇純太 ＶＳ カイ・フジムラ