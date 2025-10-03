フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は３日、前橋市の小川晶市長が２日に市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した問題を巡り市議全員と会合し改めて説明したことを報じた。

会合は２時間ほど非公開で実施。小川氏は、出処進退について「市民の厳しい声を直接受け止め、その上で判断したい」と述べた。一方で「支援者や弁護士に相談する時間を頂きたい」とも訴えたものの、質問には応じなかった。

終了後、富田公隆議長によると、会合で小川氏は、相手の幹部職員について「恋愛感情や男女関係は一切ない」と改めて強調したという。公用車の利用について「ホテルへの送迎のような不適切な利用はない」と回答し問題の責任は全て自分自身にあるとの考えを表明し「職責を見つめ直し、これからの行動で示したい」と語ったという。

また、小川氏は当該の幹部職員が「降格処分」と報じられたことについて事実ではないとし、職員は希望降任制度に基づき、同２２日付で異動したことを明かしていた。

キャスターを務める同局の佐々木恭子アナウンサーは今回の問題に「本来は、説明責任を果たしているのか？ということとか…この立場の人が誤解を招くような行動がどうだったのか？ということが一番大事だと思うんですけど」ただやっぱり、モヤモヤが…説明の論理破綻みたいなところが見えてしまって、モヤモヤが募るんです」とコメントしていた。