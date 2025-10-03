老後2,000万円問題をきっかけに老後資金に対する国民一人ひとりの意識が高まっています。ただ、金融教育が浸透していない日本では、お金を貯めることはできても、そのお金を“上手に使える人”は多くないようです。とある男性の事例をもとに、詳しくみていきましょう。牧野FP事務所の牧野寿和CFPが解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報等は一部変更しています。

貯金額は1億円…65歳Aさんに立ちはだかった思わぬ壁

退職金を含めて、約1億円余りの貯金があるAさん（65歳）。金銭的になんの不安もなかった彼は「老後のことは退職してからじっくり考えよう」と決めていました。

そんなAさんは大学卒業後、精密機器の製造メーカーに就職。その会社で培った卓越した技術は、業界でも一目おかれていました。半面、仕事一筋で無趣味な倹約家です。

Aさんの家族は、3歳年下で専業主婦の妻のBさんと、35歳の長女と30歳の長男。子どもはそれぞれ自分たちの家庭を持っており、夫婦で都内の戸建に住んでいます（住宅ローンは完済）。

Aさんは現役時代、どんな難題も身に付けた技術や業務経験で乗り越えてきました。しかし、65歳の定年退職から半年後、思わぬ壁に直面したのでした。

Aさんに立ちはだかった思わぬ壁の正体

仕事一筋だったAさんは、退職後に没頭する趣味もなく、のんびりと過ごしていました。しかし、そんな生活にすぐに飽きてしまい、暇を持て余すようになったのです。

さらに、退職後のために貯めてきた1億円もの貯金について、いざ使おうと考えても、“節約精神”が染みつきすぎて「お金の使い方がわからない」「お金を気軽に使えない」「お金が減ることがストレス」などと感じてしまい、何に使ったらいいのか、計画すら立てることができません。

その結果、Aさんは「お金も時間も十分あるのにそれを有効に使えていないのが精神的にツラい」「なにもしない虚無感と無駄遣いのストレスに苛まれて毎日が地獄です」と、筆者のもとを訪れたのでした。

シニアはなににお金を使っているのか？

現在のAさんの生活について尋ねたところ、退職後は毎月約30万円の支出で生活しているとのことでした。

また収入は老齢厚生年金が月24万円、68歳からは妻の分も含めて月29万円受給予定なので、多少貯蓄を取り崩しても、年金だけで生活できると考えていること。

それに加えて、1億円の貯蓄を100歳まで均等に取崩していくと、毎月23万8,000円となり、十分生活はできると思っている。だけどむやみにお金を使うことは怖い、ということです。

高齢者の消費と家外活動

では、Aさんと同世代の人はどんなことにお金を使っているのでしょうか。

内閣府「令和元年度高齢者の経済生活に関する調査結果（全体版）」の「今後優先的に使いたい支出項目は何か」によると、次のとおりです。

■趣味やレジャーの費用……60代後半47.6％（全体40.4％）

■食費……60代後半32.3％（全体31.3％）

■保険医療関係費……60代後半18.7％（全体20.5％）

■子や孫のための支出（学費含む）……60代後半23.8％（全体19.1％）

■友人等との交際費……60代後半13.3％（全体12.8％）

また同府「令和5年度高齢社会対策総合調査（高齢者の住宅と生活環境に関する調査）の結果（概要版）」では、「この1年間に個人または友人、グループ、団体で自主的に行われている活動したか」の問いに、次のような結果が出ています。

■「健康・スポーツ（体操、歩こう会、ゲートボール等）」……60代後半29.2％（全体30.3％）

■地域行事（祭りなどの地域の催しものに参加）……60代後半23.1％（全体21.9％）

■趣味（俳句、詩吟、陶芸等）……60代後半16.7％（全体15.9％）

■生活環境改善（環境美化、緑化推進、まちづくり等）……60代後半13.6％（全体11.9％）

■地域行事（祭りなどの地域の催しものの世話等）……60代後半11.6％（全体10.3％）

なお、1年間に活動または参加した割合は63.2％、していない割合は35.3％となっています。

これらの結果を見たAさんは、自分と同じように家でじっとしている人もいると、少し安心した様子でした。また、お金を使うことの抵抗感も少しは薄らいだそうです。

Aさんの「虚無感」と「ストレス」を和らげる具体的なプラン

とはいっても、これから具体的にどうしたらいいのかわからない。とAさんは言います。そこで次回の面談までに、次の3点を、夫婦別々に作成してもらうことにしました。

1．お金のことは考えず、何歳になったら何をしたいか書き出す

2．孫の進学祝いなど、すでに期日の決まっている項目と予算を書き出す

3．月曜日から日曜日まで、自分の時間割を作る

筆者が話したところ、Aさんは腑に落ちないような顔をしていましたが、とにかくまずは書いてもらうことになりました。

現役時代は会社を中心にスケジュールを立てればよいですが、退職後はそうはいきません。すべての曜日の日課を決めないと、ただただお金が減っていきます。まさに現在のAさんの状況です。Aさんが「地獄だ」と悩んでいる現状を打破するためにも、時間割は必要なツールでしょう。

A夫婦のセカンドライフプランが完成

A夫婦はしばらくして、連れ立って筆者のところを訪れました。

「これから何をするか、1つ書いたら『あれもこれも』と止まらなくなってしまって……こんなにもありました」

Aさんはそう言って数十項目にもおよぶ計画を見せてくれました。

そして「これから忙しくなりそうです。ただ、妻が書いたものを見せてもらうと、お互い海外旅行に行く計画はありますが、行き先で一致したのは、フランスの古城めぐりとハワイだけでした。ほかにもしたいことはまったく違っていました。これだけ違う想いを持って、よくここまで一緒に生活できましたよ」と、夫婦で笑っていました。

そこで筆者は、夫婦の希望を叶えるため、旅行に限らず、今後の生活費や家の修繕費、介護や看護の費用、子どもや孫への援助や相続などを含め、各支出のシミュレーションをしながら、上限を決めた予算化をしました。

その結果、1,650万円ほど貯蓄が残るセカンドライフの行動プランが完成しました。

夫婦が亡くなった後に貯蓄が残っていれば、自宅を含め、ふたりの子どもが均等に相続します。相続の方法は、この先子どもを交えて決めていきます。

ただ、今後の収入は年金に限られ、また物価も高騰しています。計画通りに実行するか内容を縮小するか、臨機応変な対応も大切です。

貯金はもちろん大事だが…

退職金を含めておよそ1億円の貯金を達成したAさんは、貯めたお金の具体的な使い方を決めていなかったことから、いざ使うフェーズになって、貯金が減ることがストレスに感じると気づいたそうです。

Aさんのようなケース以外に、定年から5年〜10年が過ぎ、退職金も貯蓄もなくなった結果、「年金だけの今後の生活をどうしたらいいのか」という相談はよく受けます。

そのような相談者は、Aさんのようにセカンドライフのプランを事前に策定していなかったり、作成していてもその内容が不十分だったりというケースが多いです。

繰り返しになりますが、老後の生活設計は退職してからでは遅いのです。退職する前に、プランを作っておき、その計画に基づいて、安心した老後を過ごしていきましょう。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員