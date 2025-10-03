台湾では8月2日から、台湾と中国の戦争を題材にしたドラマ「零日攻撃（ZERO DAY ATTACK）」が地上波や各配信サービスなどで始まった（日本では8月15日からアマゾンプライムビデオで配信中）。日本からも高橋一生、水川あさみらが出演するなど国際色豊かなドラマだ。【広橋賢蔵/台湾在住ライター】

総統選に勝利した後、周囲に蠢く中国の工作に直面する女性政治家。政府に不満を抱き、中国が指導する地下スパイ組織に加入する台湾人青年。諜報戦に巻き込まれていくメディア関係者や女性インフルエンサー。各話ごとに主人公が変わる群像劇の中で、一貫しているのは「攻撃はすでに始まっている」というメッセージだ。

「両岸一家親」のスローガン

どれも現在台湾が抱える社会不安を扱っている。「ゼロデイ攻撃」とはもともとIT用語で、発見されたシステムの脆弱性に対策が施される前に行われるサイバー攻撃を指す。



ドラマの評価は、支持政党や政治的立場によって分かれる。独立志向の与党・民進党を支持する人々は「ドラマで描かれているのは起こりうる未来だから、いざという時に備えるべきだ」と好意的に見る傾向が強い。一方、国民党など野党支持者で、中国を刺激すべきでないと考える人々は「戦争を煽るのはいかがなものか」「与党の予算で作られたドラマで、民心に不安を与えて軍事費を増やす狙いだ」と否定的に見る。

「台湾同胞」として中国を旅する

筆者は日本で生まれ育ち、23歳で語学留学のため北京へ渡った。1989年、天安門事件の直後に台湾へ住居を移し、現地の女性と結婚。以来36年間を外国人として台北で過ごしたが、昨年、思うところあって台湾（中華民国）に帰化した。



国籍取得後、通称「台湾同胞証」という、中国大陸で自由に活動できる通行証を取得し、この夏に中国を旅してみた。中国政府は台湾を自国領とみなしているため、台湾人は申請すれば「同胞（自国民）」として中国に出入りすることができる。当然パスポートは不要だ。というより、中国政府としては「中華民国」と書かれたパスポートを受け付けるわけにはいかないので、代わりに台湾人だけを対象とした特別な身分証を発行する。それが台湾同胞証（略して台胞証）というわけだ。



台湾では1990年代以降、この台胞証をもって大陸へ渡り、市場開放からまもない広州や深セン、上海などで工場を作って成功を収めるビジネスマンが続出した。中国側にも、天安門事件で外国からの投資が激減した中、商売っ気あふれる台湾商人を呼び込むことで経済を活性化させる思惑があった。

常に監視され、スマホに侵入される

まず飛行機で台北から香港へ渡り、バスで中国本土との境まで行った。香港も中国の一部だが「一国二制度」による事実上の国境でパスポートコントロールがある。そこで台胞証を見せるとあっけなく入国できた。深センから最終目的地の厦門までの高速鉄道のチケットは、予約サイトで台胞証の番号を入力すれば購入できる。台胞証には日本のマイナンバーカードのような機能があり、駅やプラットホームへの出入りもこれ一枚で済んだ。2018年に私が最後に日本人の身分で中国を旅行した時は、辺境を旅していたこともあったが、事ある毎に特別室に連れて行かれるなど、嫌な思いをさせられることも多々あった。

しかし、裏を返せば、筆者の行動データは台胞証を通して中国当局へ送られ、いつ、どこに滞在しているか一目瞭然なわけだ。旅行者にとって便利な半面、中国政府にとっても監視に便利な仕組みである。実際、旅行の３日目には、台湾から持ち込んだスマホの液晶画面上を謎の「青い枠」が勝手にスクロールするようになった。変えた覚えのない設定変更がなされ、文字入力が滞るといった不具合にも悩まされた。



明らかにスマホに侵入されている。筆者は香港の通信会社を通じて台湾のスマホを使っていたので、おそらく中国当局が「外国のスマホであろうと、いつでも監視できるぞ」という警告を送ってきたのだろう。背筋が凍る、憂鬱な気分になった。

「台湾人は優遇されている」

こういう嫌がらせを受けるくらいなら、どのみち監視されるのだから中国の通信会社と契約したほうがよさそうだ。台湾の対岸、福建省の厦門の港にある「通商特区」内の携帯ショップへ向かった。他の街では住民票などが必要と言われたが、ここでは台胞証さえあれば中国の携帯番号とスマホ決済のための銀行口座も開くことができた。

外国人に対する規制が厳しい中国で、台胞証のメリットはやはり大きいと感じた。特に大陸でビジネスをしたい台湾人にとって便利な仕組みであることは間違いない。実際、携帯ショップの女性（40代）は、「台湾人と厦門人の違いは何ですか」という筆者の質問にこう答えた。

「同じよ。でも、台湾の人の方が中央（北京）政府から優遇されてるでしょう？ こちらに移住した台湾人は商売をしやすかったり、子供も良い学校に入りやすかったり。私たち厦門人は競争が激しくて、子供の受験も大変だというのに」

この女性以外にも、一般の中国人たちの声を拾ってみた。筆者の中国語が台湾訛りであるせいか、日本人と思われることは一度もなかった。ちなみに台湾では、公用語である北京語の他に現地語としての台湾語がある。話すのは年配の人が多く、若い世代には聞くことはできても話せない人もいる。厦門がある福建省の方言、ビンナン語は、基本的に台湾語と同じ言語である。

高速鉄道の隣席に座っていた20代前半くらいの女性二人組は、見た目も台湾の女性にそっくりだった。「台湾当局は中国軍が侵攻してくるのではと心配しているよ」と話を振ると、「私は人民解放軍を信じている。彼らがいるから、私たちは戦争のことなどを考えなくても平和に暮らしていける」という、やや焦点のずれた返答が返ってきた。

「両岸一家親」

廈門市内を走るバスの中では、初老の男性に「台湾からですか。厦門と台湾は街の様子が違いますか？」と聞かれたので、私は「人々が親切なところが台湾人と似ていますね」と答えた。すると男性から「そうですよ。両岸一家親ですから」と返された。〈両岸一家親〉とは、「中国と台湾は一つの家族のように親しい」という意味で、習近平国家主席が掲げる統一のスローガンだ。

出会った中国人の多くが、こちらが台湾人だとわかると「台湾は中国の一部なんだろう？」「そのうち、台湾本島にも橋がかかる日も来るだろう」などと平気で口にする。独立派の台湾人なら「何を言うか！」と拳を振り上げてしまうかもしれない。ただ、目の前の人たちはどう見ても悪気があって言っているわけではなく、情報が制限された社会で暮らしていて、台湾のことに無知なだけなのだ。



台湾人の多くは日本人が思っているより冷静で、海を越えた軍事侵攻は中国軍に不利だから、本当に侵攻してくるとは思っていない。一方で、中国はいくら警戒しても足りないということも理解している。台湾人は教育レベルも高く、中国政府があらゆる手段で統一戦を仕掛けてくると考え、それに備える危機意識と知力を持っている。

翻って、中国人民はどうだろうか。14億人という人口の中で激しい貧富の差があり、低い教育しか受けていない人も多い。その中でどれだけの人が台湾のことを知っているか。せいぜい聞きかじりで「すでに台湾は中国の一部だろう？」という類の誤った理解しか持っていないのである。

中国当局からしてみれば、経済的な交流から徐々に台湾へ中国化を浸透させるのが主な戦略だろう。それでも、2028年1月の台湾総統選挙で民進党の優勢が予想されれば、2027年ごろに最終行動としての「ゼロデイ攻撃」を仕掛ける可能性もゼロではないのである。

広橋賢蔵（ひろはし・けんぞう）

台湾在住ライター。1965年生、1988年北京留学後、1989年に台湾に渡り「なーるほどザ台湾」「台北ナビ」編集担当を経て、現在は台湾観光案内ブログ「歩く台北」主宰。近著に『台湾の秘湯迷走旅』（双葉文庫）などがある。

