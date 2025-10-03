HEAVEN Japanの元祖脇肉キャッチャー新色で美胸習慣♡

HEAVEN Japanの「元祖脇肉キャッチャー®」に、秋らしい新色・レッドとブルーが登場。累計販売80万枚突破の人気脇高ブラが、C～Iカップまで対応し、レッドには新たにアンダー60も追加。着けるだけで脇や背中の流れるお肉をキャッチし、立体的な美しいバストラインを叶えます。7,480円（税込）で、快適な着心地と補整力を同時に実感できる一枚です♡

脇や背中のお肉をしっかりキャッチ

脇高設計と縦横斜めに伸びるパワーネットが、流れやすい脇や背中のお肉を集め、2本のボーンで逃さずキープ。

バストを高い位置で固定する習慣をつけることで、若々しい印象と美しいシルエットを演出します。補整力の高さはシリーズ累計80万枚突破の人気の秘密です。

独自設計で立体的な美胸シルエット

HEAVEN Japan独自の4枚パーツ構造のカップが、集めたお肉を中央に寄せて美しい立体感を作り出します。

3Dワイヤーと幅広ストラップで優れたフィット感を実現し、谷間部分にワイヤーが当たりにくく痛みを軽減。肩の負担も抑え、長時間の着用も快適です。

61サイズから選べるぴったりフィット

B～Kカップ、アンダー60～90まで、合計61サイズ展開で自分にぴったりの一枚を選べます。専属オンラインフィッターによるLINE・メール・電話での無料相談や、購入後のサイズ交換・返品も無料で安心。

自分の体型に合ったブラで、日常のスタイルも美しくサポートします。

元祖脇肉キャッチャー®

価格：7,480円(税込)

サイズ：カップB～D(アンダー65～80センチ)/カップE～K(アンダー65～90センチ)/カップC～I(アンダー60センチ)※レッドのみ

カラー：レッド/ブルー/グレー/スワンピンク/ペールブルー/レモン/ブラック/ベージュ

※おそろいのスタンダードショーツは別売となります。



スタンダードショーツ

価格：1,650円 (税込)

サイズ：M/L/LL/3L(カラー：レッド/ブルー/グレー/スワンピンク/ペールブルー/レモン/ブラック/ベージュ)



Tバックショーツ

価格：1,980円 (税込)

サイズ：M/L(カラー：レッド/ブルー/グレー/ペールブルー/レモン)

秋色で楽しむ美胸ブラ♡



脇肉キャッチャー®の新色・レッドとブルーは、7,480円（税込）で手に入る秋らしい一枚。脇や背中のお肉をしっかりキャッチし、立体的な美胸を叶えます。

アンダー60～90、B～Kカップまで61サイズ展開で、自分にぴったり合うブラを選べる安心感も魅力。お揃いのショーツと合わせて、インナーコーデも楽しめます♡