テレビで見かける芸能人のおしゃれな自宅に憧れを抱いたことがある人も多いのではないでしょうか。



株式会社NEXER（東京都豊島区）とMotoMは「自宅のインテリアにこだわっていそうな芸能人ランキング！」を発表しました。1位に選ばれたのは、優雅なライフスタイルで注目を集める「デヴィ夫人」でした。



調査は、全国の男女1000人を対象として、2025年7〜8月にインターネットで実施されました。



▽1位：デヴィ夫人（122票）

・こだわる余裕を持っているだろうから。（10代・男性）

・超セレブなので、普通の人と違って超豪華なインテリアだと思う。（20代・女性）

・豊富な財力で世界中の美術品を集めていそうだから。（30代・女性）

・お金もあるし生活全般にこだわりがありそうなので。（30代・男性）

・高級なインテリアで揃えていそうなイメージがある。（30代・男性）

・本格的な輸入雑貨を揃えていそうだから。（40代・男性）

・一番こだわりのある豪華そうなインテリアを持ってそうだから。（50代・男性）



▽2位：所ジョージ（119票）

・昔テレビでこだわりの家具を紹介していた。（30代・男性）

・インテリアなどのこだわりがすごいありそうだから。（30代・男性）

・アンティークのインテリアが好きなイメージがある。（40代・男性）

・こだわりが強そう。（40代・男性）

・アメリカンスタイルを極めてそう。（40代・男性）

・趣味のものに囲まれていて、楽しそうでオシャレだから。（40代・男性）

・ガレージ同様に凝ってそうだと思ったので。（50代・女性）



▽3位：GACKT（101票）

・テレビで見る感じ、身の回りをきちんとしていそう。（10代・男性）

・一流芸能人だから。（20代・女性）

・テレビでたまたま自宅を見たときに豪華でおしゃれな家に住んでいるのを見たことがあるから。（30代・女性）

・高級感がある人だから。（30代・女性）

・なんでも一流で揃えてそうだから。（40代・男性）

・格付けチェックでも毎回パーフェクト。普段から洗練されたものにしか囲まれてなさそうだから。（40代・女性）



▽4位：木村拓哉（50票）

・私服も生活もオシャレだから自宅も綺麗なイメージがある。（30代・女性）

・完璧主義な人に見えるから。（30代・男性）

・何事にもこだわりが凄そうなので、インテリアにもいろいろこだわっていると思う。（40代・男性）

・カッコ良い人なので部屋もカッコ良さそう。（50代・女性）

・すべてにおいて、こだわりがありそうだから。そして物凄くセンスが良さそう。（50代・女性）



▽5位：ヒロミ（47票）

・リフォームが得意だから。（10代・男性）

・テレビでDIYとかやっているから。（20代・男性）

・自分で納得いかない所は直してしまいそうだから。（40代・男性）

・こだわりよりも自身の感性で仕上げていそうなイメージ。（40代・男性）

・DIYが得意なので、使い勝手がよく見栄えのいいものを持っていそう。（50代・女性）



▽6位：北川景子（38票）

・ゴージャスな物が好きそう。（20代・男性）

・なんでも完璧だから。（30代・女性）

・いつも品の良いファッションなので、インテリアもそうなのだろうと感じたから。（50代・男性）



▽7位：アンミカ（34票）

・美意識が高そうだから。（10代・男性）

・デザインや家具そのものの価値にこだわりがありそう。（20代・女性）

・いろんなものにこだわってそう。白でも200色あるとか言ってる人だから。（30代・女性）



▽8位：タモリ（29票）

・身だしなみがきちんとしているから。（30代・女性）

・きっちりしていて、自分の好みのものしか置かなそう。（50代・女性）



▽9位：石田ゆり子（23票）

・おしゃれな印象なので。（30代・女性）

・人と被らない個性的なものを選んでいそう。（40代・女性）



▽10位：田中みな実（22票）

・何事もこだわりが強そうだから。（30代・女性）

・美容関係にストイックなことで有名なので、インテリアにもとてもこだわっていておしゃれそうだと思いました。（30代・女性）



