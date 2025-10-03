ÂçÃÏ¿¿±û69ºÐ¡¢12ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤ÈÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤È¤Ï¡ª¡©½éÉñÂæ¤«¤é52Ç¯¡Ä´ñÀ×¤òÃ©¤ë¡ÚÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Û
½÷Í¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬10·î6Æü¸á¸å1»þÊüÁ÷¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹¼÷¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¡¢12ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
º£Ç¯¤Ç¡¢½éÉñÂæ¤«¤é52Ç¯¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢CM¤Ç³Ñ´¢¤ê»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É³Ú¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï¡¢12ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÈºÆº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÉ×ÉØÀ¸³è¤Î¤Û¤«¡¢69ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤äÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡ÖÂçÃÏ¿¿±û¡×¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¿¤¤¤Á¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ï¿¢ÌÚÅù¤µ¤ó¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ë²ñ¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤«¡£
É×¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤È¤Ïº£Ç¯¤Ç·ëº§18Ç¯¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÎÁÍý¹¥¤¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä´ÍýÆ»¶ñ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï°ì½ï¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óºî¤êÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ßËþ¤ÎÈë·í¤È¤Ï¡ª¡©