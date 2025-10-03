2025年10月3日の『徹子の部屋』に柄本明さん&笹野高史さん&佐藤B作さんが登場。55年来の友人同士である3人の思い出話を語ります。そこで、佐藤B作さんが人生の3つの転機を語った『婦人公論』2023年6月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が聞く。第17回は俳優の佐藤B作さん。自由劇場をやめ、自分たちの劇団を作って活動を始めた佐藤さん。萩本欽一さんと出会い、TVに出たことで、一気に知名度が全国的になったそうで――（撮影：岡本隆史）

＜前編よりつづく＞

消防自動車で故郷をパレード

自由劇場を2年半でやめたＢ作さんは、気心の知れた男たち5人で73年、「劇団東京ヴォードヴィルショー」を創設する。これが第2の転機？

――いや、もう少し先ですかね。花王おさむ、坂本あきら、魁三太郎、三木まうす（現・佐渡稔）と、地方出身者ばかりの集まり。劇団名のアタマに「東京」を持ってきたのは、ニューヨークみたいなおしゃれでモダンなイメージとしてなんです。その後すぐ、柄本明も「劇団東京乾電池」を作りましたからね。

劇団を作って、渋谷のプルチネラっていう喫茶店でコントや歌の「ヴォードヴィルショー」をやったわけですが、それが大外れ。始まってもシーン。終わってもシーン（笑）。

でもその後だんだんお客さんが来るようになって、青山のVAN99ホールへ移るんです。そしたら、つかこうへいさん、永六輔さん、堺正章さんとかが観てくれるようになりました。

そこへ第1期の研究生募集で入ってきたのが山口良一です。彼はのちに萩本欽一さんの『欽ドン！良い子悪い子普通の子』の《良い子》として番組に出るようになるんですが、僕が座長として萩本さんにご挨拶に行った、というのが第2の転機だと思いますね。

この時、座長は33歳。Ｇパンに野球帽といういでたちだった

――ええ、劇団の座長というから赤ら顔のハゲ親父が来るかと思ったら、シャイな若者が来たんで驚いたらしいですよ。それがTBSの『欽ちゃんの週刊欽曜日』にレギュラーで出るようになったキッカケです。《欽ちゃんバンド》というコーナーが人気になって、知名度が全国的になりました。

以前はお袋から、「お前は大学を卒業して会社に就職したことになってるから、お正月でも近所が寝静まったころに帰って、翌朝には始発電車で東京に戻りなさいよ」なんて言われていたんです。

それが一転、サインを山ほど頼まれていて、帰省となったら飯坂温泉駅前で僕が挨拶すると、もう黒山の人だかり。ウワーッって大喝采で、消防自動車をオープンカー代わりに、街を一周。カンカンカンって。（笑）

萩本欽一さんとの出会いがあって、その後、渥美清や萩原健一とも共演する。

――萩本さんに何度も言われたことは、「人間、持っている運はみんな一緒。その運を全部、仕事に使いなさい」。宝くじに当たったり、美人に惚れられたりすると、仕事運が減る、ってね。

ある時、前のかみさん――事故で亡くなったんですが、彼女は精神科の医者で当時の僕の生活を支えてくれた人。ある時萩本さんに紹介したんです。そしたらあとで、「B作くん。運使ってないから、いいよ」って。失礼なんですよね。（笑）

渥美清さんは、元付き人の石井愃一というのがうちの劇団に入ってきたんで、毎回観に来てくださるんですが、顔が大きいから目立ってすぐ渥美さんとわかる。じっと睨んだまま舞台を観てて、クスリともしない。

でもあとで石井が電話すると、「あそことあそこ面白かった」って言ってくださる。まぁお笑いやってる人間は、他のお笑い観に行っても絶対笑わないですよ。腹の中では笑っても。

それがご縁で『男はつらいよ』にも一度出していただきました。第33作の「夜霧にむせぶ寅次郎」。僕はかみさんに逃げられた情けないサラリーマン役で、山田洋次監督には「違う〜！」って怒鳴られてばかり。でも渥美さんの絶妙なアドリブには、スタッフたちがみんな笑って、怖い監督までがクスッと笑う。大した方でしたね。

萩原健一さんとはテレビ朝日の『豆腐屋直次郎の裏の顔』という連続ドラマで。僕は弟分の役でよく殴られるんですが、あの人、殴るのが下手で、痛くて音が悪い。僕は劇団で鍛えてますから殴るのはうまくて、いい音させて痛くないんです。

台詞は覚えて来ないでほとんどアドリブ。それで言いたい放題。あの役者駄目だな、とか。B作の彼女の役、あれじゃ惚れられないよな、とか（笑）。裏表のない面白い人でしたよ。毎回真剣勝負でした。

劇団は今年創立50周年

ここでB作さん、「第3の転機は三谷幸喜くんかな？」って。これまでに伊東四朗さん、小日向文世さんも同じ劇作家の名を挙げている！

――やっぱり劇作家の力ってすごいです。劇団作った時はみんなアドリブで芝居をしてましたが、まもなく限界が来た。そんな時に「三谷っていう面白い作家が出てきたよ」って聞いて、すぐに『ショウ・マスト・ゴー・オン』という彼の芝居を下北沢まで観に行った。

そしたらぶっ飛びましたね、面白くて。暗転なしで、ずっとリアルタイムでだんだん悲惨になっていくんだけど、それで笑いがどんどん増えていく喜劇。ウワーッと思って、すぐ楽屋へ行って、「うちに書いて」ってお願いしました。

それで書いてくれたのが『にくいあんちくしょう』で、2本目が『その場しのぎの男たち』です。これ、僕の一番好きな芝居で、劇団の財産ですね。創立30周年、40周年にも再演。今年は50周年になるんですが、また7月に再演させていただきます。

伊東四朗さんは伊藤博文の役で、初演以来すべてに出演しているのだとか。

――ええ。初演の時、三谷くんから「伊東さん口説いて」と言われて、三谷くんのことを話した。そしたらやっぱりすぐ芝居観に行って「すごい面白かったから出る」って。明治時代、ロシアの皇太子が来日して、警戒中の巡査が斬りかかる、大津事件を扱った芝居ですね。僕はずっと陸奥宗光の役です。

伊東さんは僕より一回り上の丑年。三谷くんは一回り下の丑なんです。今回も伊東さんは快諾されて、「でもな、Bさん。俺その時はもう86だから、稽古に入って俺が駄目だったら遠慮なくおろしてくれな」って言われて。そんなこと言えるわけないですよ。（笑）

50周年、本当におめでとうございます。