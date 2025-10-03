ÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó¤¬¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËºûÌî¤µ¤ó¡¢Bºî¤µ¤ó¤ÈÅÐ¾ì¡Ö±Ç²è¹¥¤¤ÎÎ¾¿Æ¤È¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤Ç¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿²È¤ÎÆó³¬¤Ë´Ö¼Ú¤ê¡£èß²°¶ÓÇ·²ð¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ËèÇ¯Ç¯²ì¾õ¤ò½ñ¤¤¤¿¤±¤ÉÊÖ»ö¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
2025Ç¯10·î3Æü¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó&ºûÌî¹â»Ë¤µ¤ó&º´Æ£Bºî¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£55Ç¯Íè¤ÎÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤¢¤ë3¿Í¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÁËÜ¤µ¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤Î3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2023Ç¯4·î¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î´ØÍÆ»Ò¤¬¿Ö¤¯¡£Âè15²ó¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢ÆüÍË¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìÆüÃæ±Ç²è´Û¤Ç»°ËÜÎ©¤Æ±Ç²è¤ò·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ëÊÁËÜ¤µ¤ó¡£Áá°ðÅÄ¾®·à¾ì¤Î¼Çµï¤ò´Ñ¤¿¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£¡Ê»£±Æ¡§²¬ËÜÎ´»Ë¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¤Î³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤Ç
* * * * * * *
ÆüÍËÆü¤Ï°ìÆüÃæ¡¢±Ç²è´Û¤ÎÃæ¤Ë
ÊÁËÜ¤µ¤ó¤Î±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ï¡¢¶á¤´¤í¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÀÅ¤«¤ÊÀ¨¤ß¤òÃ¹¤¨¡¢·è¤·¤Æ°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬Â¿¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¸«¤¨¤ëÍýÈ±Å¹¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÎÅ¹¼ç¡£¼«¤é¤ÎÈ¾À¸¤òµÒ¤ÎÀÄÇ¯¤ËÃ¸¡¹¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é»×¤¤¤â¤«¤±¤Ê¤¤ÉÝ¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ²º¤ä¤«¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ËÜÅö¤ËÌ¾±éµ»¤À¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¤Ï¶äºÂ¤Î²ÎÉñ´ìºÂÎ¢¤Ëº£¤â¸½Â¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÁËÜ²Èµìµï¡£±Ç²è¤¬²¿¤è¤ê¹¥¤¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿ÌÀ¾¯Ç¯¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ëÂè°ì¤ÎÅ¾µ¡¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡½¡½ËÍ¤Ï¾¼ÏÂ23Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤¬¥É¡¼¥ó¤ÈÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤³¤í¤ÏÆüËÜÃæ¤ß¤ó¤ÊÉÏË³¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢±Ç²è¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¿¤Á¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉÏ¤·¤µ¤òËº¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤È¤Ë¤«¤¯Î¾¿Æ¤ÎÏÃ¤È¸À¤¨¤Ð±Ç²è¤Î¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£ÅìµþÂç¶õ½±¤Ç²¿¸®¤«¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿²È¤ÎÆó³¬¤Ë´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤â¤½¤Î²È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ø¹Ô¤¯¤È²¿¤È¤Ê¤¯¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ä¤«¤·¤¯¤Ã¤Æ¤Í¡£
¤Ç¤â¸Þ¤ÄÏ»¤Ä¤Î¤³¤í¤Ë¤½¤³¤«¤é¿ùÊÂ¶è¤Î²¼°æÁð¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¡¢ÆüÍË¤Ë¤Ê¤ë¤È100±ß¤â¤é¤Ã¤Æ°ìÆüÃæ±Ç²è´Û¤ÎÃæ¡£»°ËÜÎ©¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¤³¤í¤Ï¶Ó¤Á¤ã¤ó¡Êèß²°¶ÓÇ·²ð¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ËèÇ¯Ç¯²ì¾õ¤ò½ñ¤¤¤¿¤±¤É¤Ä¤¤¤ËÊÖ»ö¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤Î¤¢¤È¹©¶È¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤áÆóÇ¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤ËÁá°ð¾®¡ÊÁá°ðÅÄ¾®·à¾ì¡Ë¤Î¼Çµï¤ò´Ñ¤¿¡£¤³¤ì¤¬Âè°ì¤ÎÅ¾µ¡¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÊÁËÜ¤µ¤ó¤¬Áá°ðÅÄ¤ÎµÊÃãÅ¹¥â¥ó¥·¥§¥ê¤ÎÆó³¬¤Ç´Ñ¤¿¡Ø¤É¤óÄì¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±Â¯³ØÅªÊ¬ÀÏ¡Ù¤Ï¡¢1968Ç¯¡¢ÎëÌÚÃé»Ö±é½Ð¡£ÇòÀÐ²ÃÂå»Ò¤Û¤«¡¢³èµ¤°î¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¬Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¶¸Áû¤Ï¡¢ÊÁËÜÀÄÇ¯¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤«²ÎÍØ¶Ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤³¤¦¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÏ»Êý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÎÆ§¤ß¤Ê¤¬¤éµÒÀÊ¤«¤éÌò¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ä¤â¤¦¤½¤ì¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¤·¤«¤·¤è¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»×¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¡ª¡×¤Ç¤¹¤Í¡£Ìò¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ò¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¸«¤»¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Æâ¿´ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¸«¤Æ¤ë¤Û¤¦¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤¡¤É¤¦¤À¡¢¤Ã¤Æ¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÆóÂåÌÜÃæÂ¼¡ËµÈ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Î¡Øµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡Ù¤Ë¤ÏÆó²ó¤Û¤É½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î»þ¡¢ËÍ¤È»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤Î¤ªÃã¤Ã¤Ô¤·Ý¼Ô¤Î¥³¥ó¥È¤¬ÌÌÇò¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
¡ÖËÍ¤ÏÀÎ¡¢ÇòÅÉ¤ê¤Ë¤·¤Æ¼Çµï¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ã¤Æ·ù¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤¤Ìò¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Î´ØÍÆ»Ò¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È
¤ªµÒ¤òÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦
ÊÁËÜ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤³¤ÎÆ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶â»Ò¿®Íº¡¦Ã°°¤ÌïÃ«ÄÅ»ÒÉ×ºÊ¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¿·±é·à¿Í¥¯¥é¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥ë¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÊÁËÜ¤µ¤ó¤Î½éÉñÂæ¤Î±éÌÜ¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¡©
¡½¡½¤¨¤Ã¡©¡¡²¿¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¡¢¤½¤¦¤À¡£¥Æ¥Í¥·¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¡Ø¥í¥ó¥°¡¦¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤¡Ù¤Ë¤Á¤ç¤³¤Ã¤È½Ð¤¿¤Î¤¬½éÉñÂæ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¥Þ¡¼¥ë¥¤¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂçÆ»¶ñ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÀº½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÎ¢Êý¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÂêÌ¾¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÐúÑ´µºÎø¹¾¸ÍÀ÷¡Ê¤¯¤°¤Ä¤Ð¤Ê¤·¤³¤¤¤Î¤¨¤É¤¾¤á¡ËÈ¬É´Ä®¤ª¼·¡Ù¤Ã¤ÆºØÆ£Îù¤µ¤ó¤Î¥Û¥ó¡£¤½¤³¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¶úÅÄÏÂÈþ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼Çµïºî¤ë¤ó¤Ç·Î¸Å¾ì¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¶úÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤³¤íÂèÆó¼¡¼«Í³·à¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬º´Æ££Âºî¤È¤«ºûÌî¹â»Ë¤È¤«¡¢µÈÅÄÆü½Ð»Ò¤µ¤ó¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤í¡¢¶úÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇÐÍ¥ÍÜÀ®½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂè°ì´üÀ¸¤Ë¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¡¢¥¤¥Ã¥»¡¼Èø·Á¡¢Çë¸¶Î®¹Ô¡¢°½ÅÄ½Ó¼ù¤Ê¤ó¤«¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÏËÍ¤è¤êÀè¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤â´ä¾¾Î»¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·àÃÄ¤Î¤Û¤¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¤ä°½ÅÄ½Ó¼ù¤È¤Ç¡ÖÅìµþ´¥ÅÅÃÓ¡×¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤òºî¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¼«Í³·à¾ì»þÂå¤ß¤¿¤¤¤ËÁ´ÉôÂ¨¶½¤Ç¼Çµï¤òºî¤Ã¤Æ¤¿¡£
½ÂÃ«¤Î¥¸¥¡¥ó¡¦¥¸¥¡¥ó¤Ç¡¢¤â¤¦½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥Ö¥ï¡¼¥Ã¤È¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ´í¸±¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´ä¾¾Î»¤Ë¡Ö¤ªµÒ¤òÀäÂÐ¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£
ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¼ý¤Þ¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¼Çµï¤ò¤·¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡£´ä¾¾Î»¤Ï¤â¤È¤â¤È¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ê¥Û¥ó¤ò½ñ¤¯¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼«Í³·à¾ì»þÂå¡£18ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤¬20ºÐ¤Î¤³¤í¤Ë¼«Í³·à¾ì¤Ç´Ñ¤¿Â¨¶½¼Çµï¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹12¡Ù¤Ï¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¦ºûÌî¹â»Ë¤Î¥³¥ó¥Ó±é¤¸¤ë¥²¥¤¤Î¼ü¿ÍÆó¿Í¤¬¸îÁ÷¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ª¸ß¤¤¤ò¤Ê¤¸¤ê¹ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö°Ø»Ò¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¤Û¤É¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È´ª»°Ïº¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡½¡½´ª»°Ïº¤µ¤ó¡¢¤½¤Îº¢¡¢ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¢¤È¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤ÈºûÌî¤Ï¤è¤¯¥³¥ß¥Ã¥¯ÁÈ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤Ê¤·¤ÎÂ¨¶½¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤âÂç¾Ð¤¤¤µ¤ì¤Æ¡¢20Æü´Ö¤Î¸ø±é¤Ç¤â·ë¹½¥¦¥±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ª»°Ïº¤µ¤ó¤È¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó±Ç²è¡Ø¿¹¤ÎÀÐ¾¾¡Ù¤Ë¡¢Â¿Ê¬¡¢´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Î¸ý¤¤¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¡¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÂèÆó¤ÎÅ¾µ¡¤Ï´ª»°Ïº¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£
¡ã¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ä