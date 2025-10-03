2025年10月3日の『徹子の部屋』に柄本明さん&笹野高史さん&佐藤B作さんが登場。55年来の友人同士である3人の思い出話を語ります。そこで、笹野さんが人生の3つの転機を語った『婦人公論』202023年10月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が聞く。第21回は俳優の笹野高史さん。淡路島の造り酒屋の末っ子として生まれた笹野さん。映画俳優になりたいと、上京。日大の演劇サークルに入ったそうですが――（撮影：岡本隆史）

【写真】14歳の笹野さんと、兄弟たち。4人兄弟の末っ子だった

「俳優？その顔で？」

六本木の自由劇場で観た『上海バンスキング』のかっこいいトランペット吹き、バクマツ（博打の松本）。コクーン歌舞伎『夏祭浪花鑑』では、意外にも極悪非道な舅、義平次。そして映画『武士の一分』の主思いの中間、徳平。これが私の選ぶ笹野3役で、どうやらこのあたりに役者人生の転機があるらしいと予想される。

（中村）勘三郎さんの楽屋でよく出会った笹野さんとの再会が嬉しい。

――僕も考えてきましたよ。第1の転機は中学の時に映画に出会った、ってことかな。いや、映画はもっと小さい時分から映画好きの母親と観に行ってましたけどね。生まれは瀬戸内海に浮かぶ淡路島。代々造り酒屋で、4人兄弟の末っ子でした。

僕が三つの時に親父が結核で死んで、母親もその病気が伝染して僕が小学5年の時に40歳で亡くなるんだけど、その母親が好んで観た映画はジェリー・ルイスとかボブ・ホープとかの喜劇が多かった。字幕の読めない子供でも一緒に笑えたのは、彼らの滑稽な動きとか表情とかがすごく面白いからなんですよね。

そのせいか僕は小学生の頃からみんなを笑わせるのが好きだった。修学旅行のバスの中で歌を歌ったりとかしてましたね。

中学生になって、日活の映画を一人でよく観に行ったけど、そうすると同じ人がいろんな映画に毎回違う役で登場する。ああ、これは俳優という職業なんだ！面白いなぁ、映画って、いろんな体験が出来て。よし、俺も俳優ってものになってやろう。これが12の時で、第1の転機ですね。

笹野少年の抱いた大志は、兄たちに笑われ、担任の先生からも呆れられる。

――そう、漫画雑誌の裏に『映画俳優になる方法』という本の広告が出てて、すぐに取り寄せました。そこには発声法とか、養成所の住所とかが書いてあって、こっそり読んでたら3番目の兄が、「何やこれ、映画俳優？その顔で？なれたら俺、逆立ちで島一周したる」って。

高校の時、日大芸術学部の映画学科に願書を出す段になったら、先生から「え？お前、芸術やるの？酒屋継がないで？」なんて。今で言ったら、ひどいハラスメントですよね。

でも結局、兄たちが協力して僕を東京へ送り出してくれましたよ。年も離れていたので、親代わりになって何から何まで世話してくれた。だからまぁ何とか映画俳優にもなれたので、兄の逆立ち島一周は勘弁することに。（笑）

半年間は「バンス」で食べていた

日大の演劇サークルに入り、そこの先輩が自由劇場の演出部にいたことから笹野さんは裏方の手伝いに呼ばれ、演劇の世界に自然と出入りするようになる。

しかし時は70年安保の頃。盛んな学生運動に嫌気がさして、再び兄に紹介を頼み、今度は外国航路の船員に。

――そうなんですよ。船乗りにも憧れがあって。東南アジアを回る貨物船に乗っていました。1年半後にやっと世界一周航路の船に乗れることになって喜んでたら、たまたま自由劇場の串田和美さんにバッタリ会って、「また一緒に芝居しようよ」って言われた。「じゃあ今度は役者でなら」って、復帰ですよ。

だって、僕が裏方やってた時に佐藤B作はもう役者だったから。あの顔で役者だなんて、東京はすげえとこだな、と思って（笑）。やっと口に出して言えたんですから、僕の希望をね。この時が第2の転機です。

それで『上海バンスキング』の初演が79年。バクマツ役でちょっと脚光浴びて、新聞でも褒められたりなんかして、いい気になっちゃったのかな、俺は。

先に劇団を辞めた柄本明や佐藤B作がテレビにポツポツ出始めて細々とメシ食ってる。演劇のことを何も知らなかった俺が、ここで俳優としていろんなこと覚えて10年間。34歳になってたんで、劇団辞めたら少しはメシ食えるかもしれない、という気になった。

で、串田さん、吉田日出子さんにそう言ったら猛反対されたけど、僕には頑固なところがあってね。串田さんなんか怒ったなぁ、「お前〜っ！！」って。それでも辞めて、前に知り合っていた財津一郎さんのいる事務所に移ったけど、半年間はまったく仕事がなかったですよ。どうやって食べてたかと言えば前借り。「バンス」ですよ。（笑）

渥美清さんとの交流

やがて来た仕事は、ミュージカル『キス・ミー・ケイト』の舞台で、倍賞千恵子主演。笹野さんは殺し屋のA。倍賞さんが出ているので、山田洋次監督が観にくるのでは？と期待する。

――寅さんの妹さくらさんの舞台だから、監督は毎回いらっしゃるんでしょ、って言ったら、1回も来てくれたことない、って。がっかりしてたらある日、倍賞さんが、「ねぇ笹野君、ニュースニュース。山田監督が今日来てくれるの」って。やったぁ、と思いましたね。

その舞台が終わってしばらくしたら、事務所に『男はつらいよ』の台本が届いて。佐藤B作や柄本明はもう先に出ていましたからね、このシリーズに。僕が初めて出た85年の『柴又より愛をこめて』では伊豆下田の顔役、寅さんと同業者の役で絡ませていただきました。

それから95年までほとんど毎回出演があって、宿屋の主人とか泥棒とかゲイのライダーとか、毎回違った役で出ました。ワンシーンでしたけどね。

渥美清さんとの親密な交流。かなり難しい性格らしい渥美さんの心が、なぜ開いたのか。

――まだ自由劇場にいた頃、向こうから声をかけてくれたんですよ。新宿の紀伊國屋ホールの客席で、開演前にスーッと近寄って来て、「あんた、この間のお芝居に出てた人だよね、面白かったね、あれ。今度、何か面白いのやったら教えて」って。でも教える術がないんだけど。（笑）

一緒にご飯食べに行くようになったのは、『男はつらいよ』で寅さんがウィーンに行く話（『寅次郎心の旅路』）の時、柄本明も出ていて、渥美さんが僕らに「何、2人は古いの？」って。2人が話すかけ合いが面白かったんでしょうね。「そう、じゃあさ、電話番号教えるから、今度3人で飯食いに行こうよ」って。

それで3人で何か芝居観て、つまらないと一幕で出て、どっかでご飯食べながら小一時間、機嫌がいいと浅草時代の話。こんな役者がいて、どんな死に方をしたとか。その話す風情がもう、寅さんそのまんま（笑）。僕ら2人はただただ面白くて、贅沢だなぁと思って聞いてました。

＜後編につづく＞