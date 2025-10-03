高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】フミとトキが自宅で楽しそうにしているのは…

10月3日第5回の最後に、第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第5回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第５回あらすじ＞

明治19年。トキは、借金を返すために親戚の雨清水傳（堤真一さん）が経営する機織り工場で働いていた。

しかし、膨大な借金の前に生きてくのがやっとなトキと松野家。



そこに、借金取り・森山（岩谷健司さん）が「トキを遊郭にやって借金を返せ」と現れる。

トキは借金返済のため、働き手となる婿をとることを提案する。

同僚のチヨ（倉沢杏奈さん）、せん（安達木乃さん）とまずは有名な恋占いをすることになるのだが――。

＜ドラマで流れた予告＞

松野家の人たちが綺麗な格好をしている。



その様子を見て、蛇と蛙が会話をする。

「あら、素敵な場所」



「何だか、みんなこぎれいな格好ね」



「そうなの、次回は貧乏脱出お見合い大作戦！」



「あららら…ガンバ」

廊下であおむけになったトキ。



廊下の向こうには、雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人さん）がいる。

「おトキの幸せを」

「何かたくらんでおろう！」と話すのは、島根県知事の江藤安宗（佐野史郎さん）。

「おトキの幸せを願っちょる」とトキの父・司之介の声がする。



泣き崩れるトキ。

旧鳥取藩の士族でトキの見合い相手、山根銀二郎（寛一郎さん）の横顔が写る。

再び、蛇と蛙の会話。



「さあ、いい人みつかるのかしら」



「ねえ」

場面が変わり、



扉を開けて、「わっ！おった」と叫ぶトキ。

トキが振り向くと、背後には男性の姿があって――。



ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。