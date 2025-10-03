三重県志摩市の観光大使をつとめる志摩市出身の現役力士、志摩ノ海さんが2日、地元の小学校で特別授業を行い、自身が育った志摩の魅力や思い出を語りました。

志摩ノ海さんは小学生から市内の志友館相撲道場で稽古を重ね、相撲の名門校・明徳義塾高校、近畿大学を経て角界入り。粘り強い押し相撲を持ち味に番付最高位は前頭3枚目、2度の敢闘賞を受賞しています。

志摩小学校で行われた特別授業には、4年生20人が参加、市の観光名所や観光客の入り込み数などを学んだ後、志摩ノ海さんがふるさとの好きなところや思い出の場所などを語りました。

また、ご飯をどれくらい食べるか質問され「ラーメンどんぶりに山盛り3杯。回転すしなら100皿くらい」と答えると、子どもたちからは驚きの声が上がっていました。

最後に、志摩ノ海さんから子どもたちに「自分は一生懸命ここまでやってきた。みんなも勉強もスポーツも何事もあきらめずに頑張って下さい」とメッセージが贈られました。

児童は「私はお寿司を5皿くらいした食べられないので、100皿（食べる）と聞いてびっくりした」「志摩ノ海関から志摩の魅力を聞くことができて嬉しかった」と話し、志摩の海さんは「これからもいい相撲をとって子ども達に『志摩ノ海のようになりたい、がんばりたい』という気持ちを持ってもらえたら」と話していました。