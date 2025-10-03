ミセス×鈴木亮平が夢の4ショットを公開！ 「笑顔キラキラ」「推し×推しの共演」ファン歓喜
俳優・鈴木亮平が、10月3日（金）に自身のInstagramを更新。前日にYuoTubeでプレミア公開されたMrs. GREEN APPLEの「GOOD DAY」ミュージックビデオのオフショットを公開し、「笑顔キラキラ」「推し×推しの共演」と反響が集まっている。
【動画】鈴木亮平×綾瀬はるか×浜辺美波も出演！ ミセス話題のミュージックビデオ
■謎の組織のリーダー役で出演
鈴木がミュージックビデオに出演した「GOOD DAY」は、10月7日（火）から発売される、キリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」のために書き下ろされた新曲。
昨日公開されたミュージックビデオには、同ビールのブランドリーダーである、綾瀬はるかと浜辺美波も出演しており、終盤には、ミセスのメンバーと鈴木、綾瀬、浜辺の6人で乾杯するシーンも映し出されている。
鈴木は今回のMVで花に囲まれた「フラワーワールド」のリーダーとして、ミセスたちと行進やダンスを披露。
投稿では「この度、Mrs. GREEN APPLE さんのMVに謎の組織のリーダー役で参加させていただきました」とつづり、MVでも登場した独特な行進のポーズをした鈴木とミセスの4ショットをアップしている。
豪華な共演にファンは「笑顔キラキラ」「推し×推しの共演」「ニヤニヤが止まりません」「存在感すごかったです」と歓喜。大森元貴もハートマークの絵文字でコメントしている。
引用：「鈴木亮平」Instagram（＠ryoheisuzuki_cityhunter）
