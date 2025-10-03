秋なので「月見“ライス”バーガー」を作ってみた！ ご飯に合うよう調整した、ピクルス入りのオーロラソースが美味しさの決め手

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『秋なので月見ライスバーガーを作った』というけふごさんの動画です。

秋といったら「月見バーガー」だという投稿者のけふごさん。今回は月見ライスバーガーを手作りします。

まずはパティ作り。塩コショウに加えてナツメグを入れます。肉の臭みを消す効果があるのだとか。

成形してフライパンで両面をこんがり焼いたらパティのできあがり。

目玉焼きは半熟だと食べた時に黄身が割れるので少し固めに焼きました。

ご飯もフライパンでこんがりと。

ソースはケチャップとマヨネーズとみじん切りのピクルスに塩コショウ。バンズの代わりにご飯を使うので味は濃いめにしています。

最後は組み立てです。ご飯の上にレタス、チーズ、パティ、ソース、目玉焼きと乗せていき、最後にご飯を乗っけて……

月見ライスバーガーの完成です！

肉肉しいパティと目玉焼きがご飯によく合うという月見ライスバーガー。ピクルスの酸味がアクセントになって美味しいそうです。食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。けふごさんによると、ご飯を固めに炊いてしまうと崩れやすいとのことです。

