■台風21号(マットゥモ)

2025年10月3日9時50分発表

3日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯16度05分 (16.1度)
東経122度55分 (122.9度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    全域 280 km (150 NM)

3日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度30分 (17.5度)
東経119度10分 (119.2度)
進行方向、速さ    西北西 35 km/h (19 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

4日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度55分 (17.9度)
東経116度35分 (116.6度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    80 km (42 NM)
暴風警戒域    全域 190 km (105 NM)

5日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯19度50分 (19.8度)
東経111度40分 (111.7度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)
暴風警戒域    全域 270 km (145 NM)

6日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯21度35分 (21.6度)
東経107度20分 (107.3度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    150 km (80 NM)

7日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯22度25分 (22.4度)
東経102度50分 (102.8度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    185 km (100 NM)
 

■今後の全国の天気

