【台風情報】最新の勢力は？ 台風21号(マットゥモ)は今後 ″強い″ 台風に...このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速50メートル予報 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風21号(マットゥモ)
2025年10月3日9時50分発表
3日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯16度05分 (16.1度)
東経122度55分 (122.9度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
3日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度30分 (17.5度)
東経119度10分 (119.2度)
進行方向、速さ 西北西 35 km/h (19 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
4日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度55分 (17.9度)
東経116度35分 (116.6度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
5日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯19度50分 (19.8度)
東経111度40分 (111.7度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)
6日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度35分 (21.6度)
東経107度20分 (107.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)
7日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯22度25分 (22.4度)
東経102度50分 (102.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 185 km (100 NM)
■今後の全国の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
