¡Ö²¶¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¾®ÀôÀ¯¸¢¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¤è¡×¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¡È¥È¥é¥Ö¥ë¥áー¥«ー¡É¤ËÏ¢Î©¸õÊä¤Î°Ý¿·¤¬NO¡ª¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤À¤±¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×
10·î£´Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¹¥Æ¥Þ¡ÉÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂç¼ºÂ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢ÅÞ°÷É¼¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¸µÁíÌ³Âç¿Ã¡Ê64¡Ë¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç°µ¾¡¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¾®Àô»á¤Î¼þÊÕ¤Ç¤ÏÀ¯¸¢¤Î¹ü³Ê¿Í»ö¤ÎÏÃÂê¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤¢¤ÎÃË¡×¤Î½è¶ø¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾®ÀôÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤Î¶Ç¤Ë¤Ï¡Ö´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª
¼ê¤â¤È¤Î»æ¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë500²ó°Ê¾å¤â²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¾®Àô»á
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®Àô»á¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤äÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥«¥ó¥Ú¡×¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Àè·î20Æü¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼Áµ¿±þÅú´Þ¤á¤Æ1»þ´Ö¤Û¤É¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ê¤É»ýÏÀ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉõ°õ¤·¤¿¾å¤Ë¡¢¼ê¤â¤È¤Î»æ¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë500²ó°Ê¾å¤â²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ú¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÚ¸¶À¿Æó¡¦¼«Ì±ÅÞÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤À¡£ÅÞÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¤¤¤¨¤ÐÅÞ»ÍÌò¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´´»öÄ¹¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÁíÌ³²ñÄ¹¤ÈÊÂ¤ÖÍ×¿¦¤À¡£
ÌÚ¸¶»á¤Ïµì´ßÅÄÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤ò´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿¡£»ö¼Â¾å¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤â·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¼å¤¤ÀÐÇË¼óÁê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢À¯¸¢¤ÎÅÓÃæ¤«¤é·ÐºÑÀ¯ºö¤ò»ÅÀÚ¤ê¤À¤·¤¿¡£´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÈÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤¬¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ë¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¾å¾º¡×¤Ê¤É¡¢¤¦¤ê¤Õ¤¿¤Ä¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºî¼Ô¤¬Æ±¤¸¤À¤«¤é¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÌÚ¸¶»á¤¬ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÅÞ»ÍÌò¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
ºâÌ³¾Ê¤Î´±Î½»þÂå¤ËÌÌÀÜÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¸åÇÚ¤ÎÂ¼°æ±Ñ¼ùÁ°´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ä¾®ÎÓ»ËÌÀ¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÉûÂç¿Ã¤éµì´ßÅÄÇÉ¤ÎÃæ·ø¼ã¼ê¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤Î¿Ø±ÄÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤ò¥«¥ó¥Ú¤Ë½ñ¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾®Àô»á¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤
ÌÚ¸¶»á¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸µì´ßÅÄÇÉ¤«¤éÁíºÛÁª¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÊª²Á¹â¤Ê¤É·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¤¡£ÌÚ¸¶¤µ¤ó¤äÂ¼°æ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÌÚ¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×
ÌÚ¸¶»á¤Ï¡¢ÅìÂç¤«¤éºâÌ³¾Ê¡¢±Ñ¹ñÎ±³Ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤«¤é2005Ç¯¤ËÎ©¸õÊä¤·¤ÆÅöÁª¡£ºâÌ³¾Ê¤ÎÆ±´ü¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÂåÉ½¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤¬¤¤¤ë¡£
±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤Ë°ÛÏÀ¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¶ËÅÙ¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢¤Ø¤½¤ò¶Ê¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢°ÛÏÀ¤Ê¤É¤Ò¤È¸À¤â¸À¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤ò¥«¥ó¥Ú¤Ë½ñ¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾®Àô»á¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É·ÐºÑ´Ø·¸¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìµ¤¤Ë²¼¤ò¸þ¤¯²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë
¼ÂºÝ¤Ë¾®Àô»á¤Î²ñ¸«¤ò¸«¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿ÊÆÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É·ÐºÑ´Ø·¸¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìµ¤¤Ë²¼¤ò¸þ¤¯²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö´ßÅÄÀ¯¸¢¤Î»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤Ç»ùÆ¸¼êÅö¤ò³È½¼¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤Î¸ùÀÓ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é·«¤êÊÖ¤¹¡£¤â¤¦Ã¯¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö¥«¥ó¥Ú¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
¿Ø±ÄÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤Î¶Ç¤Ë¤ÏÌÚ¸¶»á¤Ï¡Ö´±Ë¼Ä¹´±¡×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÂçÀª¤À¡£¿Ø±Ä¤ÎÃæ·ø¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÌÚ¸¶¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë´±Ë¼Ä¹´±µ¤¼è¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¼þ°Ï¤Ë´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾®Àô¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ø²¶¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢²â¤¬´Ø¤Ï¡ÖÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡×¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤À¡£ÌÚ¸¶»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ç½êÆÀ¸ºÀÇ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£´ßÅÄ¼óÁê¤¬¡ÖÁýÀÇ¥á¥¬¥Í¡×¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë²Ð¤ÎÊ´¤òÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ê¤É¤ÈÄ´À°¤â¤»¤º¤Ë¡¢ÅâÆÍ¤Ë´ßÅÄ¼óÁê¤Ë½êÆÀ¸ºÀÇ¤Î¼Â»Ü¤ò·è¤á¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ìÊ¬¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤Ã¤¿½êÆÀ¸ºÀÇ¤Ï¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤â¡Ö¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤Æ»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¾è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1Ç¯¸Â¤ê¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤à¤·¤í¤·¤é¤±¥àー¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ»Ù»ýÎ¨¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤½¤Î¸å¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢¼ºÂ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ï¤ä¼«ºî¼«±é¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥çー¥¯
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤â»²±¡ÁªÄ¾Á°¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¼è¤ê²¼¤²¤¿2Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤òÌÚ¸¶»á¤¬ÌµÍý¤ä¤êÉü³è¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±»á¤¬¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ¤«¤é¶¯¤¤°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤ËÂçÇÔ¤¹¤ë¼ç°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áªµó¸å¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î»²±¡ÁªÁí³ç¤Ç¤Ï¡Ö¸½¶âµëÉÕ¤¬¹ñÌ±¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁí³ç¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤âÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿ÌÚ¸¶»á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¼«ºî¼«±é¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥çー¥¯¤À¡£
¡Ö°Â°×¤Ê¸ºÀÇ¤ä¸½¶âµëÉÕ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¯¸¢¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¿Í¡£¤½¤ó¤Ê±ÖÉÂ¿À¤Ë¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¿Ê¼¡Ïº¤âÂçÊÑ¤À¡×
ÌÚ¸¶»á¤È¤â»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ºâÌ³¾ÊOB¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÃ²¤¯¡£²â¤¬´Ø¤ÎºâÌ³¤ä·Ð»º¤Ê¤É·ÐºÑ´±Î½¤¿¤Á¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¡×¤ÈÀï¡¹¶²¡¹¤À¡£
¡ÖÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡×¤ÏÀäÂÐ¤ËNG¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ë°Ý¿·
¤½¤·¤Æ¡ÖÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤ËNG¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¾®Àô¿Ø±Ä¤ËÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤À¡£°Ý¿·¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾®Àô»á¤ÈµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬ÂçºåËüÇî¤Î²ñ¾ìÆâ¤ò3»þ´Ö¤Û¤ÉÊâ¤²ó¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¡Ö²þ³×°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈË«¤á¹ç¤Ã¤¿¡£
Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤â¡Ö¡Ê¾®Àô»á¤Ï¡ËÆ±À¤Âå¤ÇµÄ°÷²ñ´Û¤¬¤´¶á½ê¡£¤È¤Æ¤â¥¦¥Þ¤¬¤¢¤¦¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Àô»á¤Î¸å¸«¿Í¤Î¿û¸µ¼óÁê¤Ï¾¾°æ°ìÏº¸µÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÏ¾ì¿¹¬Á°ÂåÉ½¡¢±óÆ£·É¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤é°Ý¿·¤ËÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê°Ý¿·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÇÏ¾ì»á¤ä±óÆ£»á¤Ï¡ÖÌÚ¸¶¤À¤±¤Ï¤¢¤«¤ó¡£¤¢¤Î¤¦¤½¤Ä¤¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤äÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ò¤ä¤ë¤Ê¤éÏ¢Î©¤Ê¤ó¤ÆÁÈ¤á¤ë¤«¡×¤È¶¯Îõ¤ÊÌÚ¸¶¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ß¤»¤ë¡£
Àè·î24Æü¤Ë¤Ï¿û»á¤È±óÆ£»á¤¬¹ñ²ñ¼þÊÕ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢±óÆ£»á¤Ï¡ÖÌÚ¸¶¤À¤±¤Ï¤¦¤Á¤Ï¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ°¤ò¤ª¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ý¿·¤Î¡ÖÌÚ¸¶¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤ËNG¡×¤Ï´ßÅÄÀ¯¸¢»þÂå¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢´ßÅÄ¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ï¡¢°Ý¿·¤¬Ä¹Ç¯²þ³×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿Ä´ºº¸¦µæ¹ÊóÂÚºßÈñ¡ÊµìÊ¸ÄÌÈñ¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿¡£
¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¦¤½¤Ä¤ÌîÏº¤À¡ª
´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÏÇÉÈ¶¤Î¡ÖÎ¢¶â»ö·ï¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿À¯¼£²þ³×Ë¡°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ý¿·¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢À¯¸¢Â¦¤Î¸ò¾ÄÌò¤Ï´ßÅÄ¼óÁê¤ÎºÇÂ¦¶á¤ÎÌÚ¸¶»á¤À¤Ã¤¿¡£
°Ý¿·¤ÏºÐÈñ¤È¤ÏÊÌ¤ËËè·î100Ëü±ß¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëµìÊ¸ÄÌÈñ¤Î²þ³×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µìÊ¸ÄÌÈñ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤À¡£½êÆÀÀÇ¤â¤«¤«¤é¤º100Ëü±ß¤¬Ëè·î»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»È¤¤Æ»¤â¸ø³«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°û¤ß¿©¤¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤ª¶â¤Î¤¿¤á¡¢°Ý¿·¤Ï¶¶²¼Å°ÂåÉ½»þÂå¤«¤é²þ³×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÌÚ¸¶»á¤¬Ãç²ð¤·¡¢2024Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñÃæ¤ËµìÊ¸ÄÌÈñ¤Î²þ³×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ç¡¢°Ý¿·¤Ï´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÎÀ¯¼£²þ³×Ë¡°Æ¤Ç»¿À®¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÌóÂ«¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤êÈ¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÌÚ¸¶»á¤Ï¡Ö¹ñ²ñÆüÄø¤Ï¹ñÂÐ¤¬·è¤á¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼Õ¤ë¤É¤³¤í¤«³«¤Ä¾¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ì»á¤ä±óÆ£»á¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÁíÍý¤ÎÌ¾Âå¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¦¤½¤Ä¤ÌîÏº¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÇÏ¾ì»á¤â±óÆ£»á¤âÅÞÆâ¤Ç¡Ö¼«Ì±¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¡¢ÁÏÀß¼Ô¤Î¶¶²¼»á¤âSNS¤Ê¤É¤Ç¡Ö±ÊÅÄÄ®¤Ç°û¤ß¿©¤¤À¯¼£¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÇÏ¾ì»á¤ò¹óÉ¾¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î°Ý¿·¤Î»Ù»ýÎ¨Äã²¼¤Ê¤ÉÃüÍî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿ÇËÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤À¤±¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×
ÃÑ¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤¿ÇÏ¾ì»á¤È±óÆ£»á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌÚ¸¶¤À¤±¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¸åÆü¡¢ÇÏ¾ì»á¤¬¹ñ²ñ¤ÇÌÚ¸¶»á¤ò¸«¤«¤±¤Æ¡Ö¤ª¤¤¡¢¤³¤éÌÚ¸¶¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚ¸¶»á¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼ª¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÌÚ¸¶»á¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤äÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ê¾®Àô¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¸ò¾Ä¤â¤¹¤°¤Ë¤È¤óºÃ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÆó¿Í±©¿¥¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¡Ê¿Ø±Ä¼ã¼ê¡Ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É·ÐºÑÀ¯ºö¤ä¸øÌóÌÌ¤Ç¡ÖÌÚ¸¶°ÍÂ¸¾É¡×¤À¡£¿Ø±Ä¤Ë¤ÏºØÆ£·ò»á¤Ê¤ÉÍÇ½¤Ê¿Íºà¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¾®Àô»á¤ÏÌÚ¸¶»á¤ò¡ÉÀÚ¤ë¡ÉÈ½ÃÇ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
´±Ë¼Ä¹´±¤ÏÀ¯¸¢¤ÎÍ×¤À¡£Âè°ì¼¡À¯¸¢¤Ç¤Ï¤ªÍ§Ã£¤Î±öºê¶³µ×»á¤òÅÐÍÑ¤·¤¿°ÂÇÜ¿¸»°»á¡£¤À¤¬¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¼óÁêÊäº´´±¤È¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤Ê¤É¼óÁê´±Å¡Æâ¤¬¡Ö³ØµéÊø²õ¡×¤·¤ÆÀ¯¸¢¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤ÇÊø²õ¤·¤¿¡£
ÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¤³¤ï¤â¤Æ¤Î¿ûµÁ°Î»á¤ò´±Ë¼Ä¹´±¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢À¯¸¢¤ÎÆâ³°¤Ë¤Ë¤é¤ß¤ò¤¤«¤»7Ç¯È¾¤â¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ÂÇÜ»á¤Ï¿ûÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¿ûÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¿û´±Ë¼Ä¹´±¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼åÅÀ¤À¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤ÎÍ½¸ÀÄÌ¤ê¡¢¿ûÀ¯¸¢¤Ï1Ç¯¤ÇÊø²õ¤·¤¿¡£
¾®Àô»á¤ÏÊ¸½Õ¤Ë¹³µÄ¤â
À¯¸¢±¿±Ä¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¿Í»ö¤¬º¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ÞÅê¹Æ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬9·î30Æü¤Ë¡Ö¾×·â¥¹¥¯ー¥×¡×ÂèÆóÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¾®Àô»á¤ÎÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤ÇÁ°²óÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅÞ°÷826¿Í¤¬ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¾¡¼ê¤ËÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤À¡£
¿ÀÆàÀî9¶è¡ÊÃæ»³Å¸¹¨Á°½°±¡µÄ°÷¡¢ÍîÁª¡Ë¤ÎÅÞ°÷Ì¾Êí¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¼Â²È¤¬¤³¤ÎÁªµó¶è¤ÇÅÞ°÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÅêÉ¼¤Ï¤¬¤¤¬Íè¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢Ãæ»³»á¤¬»ÙÉôÄ¹¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ»³»á·ÐÍ³¤ÇÅÞ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¾Êí¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¹¥Æ¥ÞÁûÆ°¤ÎÄ¾¸å¤À¤±¤Ë¡¢¾®Àô»á¤Ëµ¿ÏÇ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¾®Àô»á¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤À¡£¤À¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï¹³µÄÊ¸¤ò½Ð¤·¤ÆÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Âè9Áªµó¶è»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤¯´ØÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢ËÜ·ï¤Ï¡¢½°µÄ±¡ÁíÁªµó¸å¤ÎËÜÇ¯6·î¤Ë¼«Ì±ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Âè9Áªµó¶è»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÙÉôÄ¹¤Î½°±¡ÁªÍîÁª¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¼«ÂÎ»²µÄ±¡Áªµó°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢»²±¡Áª¤ÎÇÔËÌÅù¤ËÈ¼¤¦ÁíºÛÁªµó¤Î³«ºÅ¤Ë´ØÏ¢¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡×
ÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤âÁ°ÅÓÂ¿Æñ
¤µ¤é¤Ë¡ÖÅö³ºµ»ö¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤â¡¢ÁíºÛÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤ä»ä¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬²¿¤é¤«¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãø¤·¤¯»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤È¤âÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¶¯¤¯¹³µÄ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ëµ»ö¤ÎÄûÀµ¤òµá¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹³µÄÊ¸¤Ï¾®Àô»áËÜ¿ÍÌ¾¤ÇÊ¸½Õ¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢ÄûÀµµ»ö¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
4Æü¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¾®Àô»á¤¬Í¥Àª¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¾®ÀôÀ¯¸¢¤Ï¡Öµ¿ÏÇ¡×¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¿È¤ò¤Æ¤¤¤·¤ÆÁíÍý¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤Ê¤¤¤È¤È¤Æ¤âÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤·¤Æ¤äÏ¢Î©¸ò¾Ä¤ÎÁê¼ê¤«¤é¡Ö¤¦¤½¤Ä¤¡×¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Î©¸ò¾Ä¤â1¥ß¥ê¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¾®ÀôÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤Î¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¿±¿¤òÀê¤¦´±Ë¼Ä¹´±¿Í»ö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Ê¸¡¿Ä¹Åç½Å¼£