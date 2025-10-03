2025年1-9月の「人手不足」関連倒産



2025年9月に「人手不足」が一因となった倒産は、調査を開始した2013年以降では月間最多の46件（前年同月比109.0％増）を記録した。また、2025年1-9月累計も、過去最多の285件（前年同期比31.3％増）に達し、人手不足はより深刻さを増していることがわかった。

1-9月は、「従業員退職」が前年同期の1.6倍に急増し、人材の流動化が鮮明になっている。物価高で企業収益が厳しいなか、賃上げ原資を確保できない企業からの人材流出が進み、新たな採用も難しくなっている。 「人件費高騰」の影響も深刻さを増しており、今後も人手不足による倒産が加速することが懸念される。





要因別では、「求人難」が105件（前年同期比16.6％増）、「人件費高騰」が92件（同26.0％増）、「従業員退職」が88件（同62.9％増）で、すべて過去最多を記録した。

従業員の採用や待遇改善には、賃上げが避けられない。ことし10月からは最低賃金が全国平均1,121円に引き上げられた。コストアップで収益確保が難しい中小企業を中心に、「人手不足」倒産は初めて年間300件の壁を超えることが確実になった。

※本調査は、2025年1-9月の全国企業倒産（負債1,000万円以上）のうち、「人手不足」関連倒産（求人難・従業員退職・人件費高騰）を抽出し、分析した。（注・後継者難は対象から除く）





