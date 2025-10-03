イ・ボミが日本語でSNSを更新 フレアスカートにカーディガンで秋の装い「かわいくないですか」
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。最初に韓国語で「私は秋が大好きです」と記すと、その後は平仮名とカタカナでコンペに参加した事を投稿した。
【動画】現役時代と変わらぬイ・ボミの美しいスイング【本人のInstagramより】
ボミが参加したのはウェア契約を結ぶマーク&ロナのコンペ。「てんきまよくきょうもたのしかったです！ つぎはてんぽイベント。たのしみです！」（原文ママ）と本人もゴルフを大いに楽しんでいた。この日のボミは白地にダークピンクでアーガイル柄をあしらった半袖モックネックと同じダークピンク系のフレアスカートに、白いカーディガンを羽織った姿で登場。キャップとハイソックスも白でまとめた爽やかなコーデが秋晴れによく映えていた。本人も「このカーディガンニットセットかわいくないですか」とお気に入りの様子。投稿を見たファンは「いつも、かわいい〜」「とってもお似合いです」「本当に変わらない」などとコメント。今も変わらぬ人気の高さをうかがわせた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
都玲華や菅沼菜々ら10人の女子プロが「○○な人に回します」のリレー動画に挑戦 意外な事実も次々に明かされファンは大喜び！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
お洒落をして久しぶりの休日を過ごすセキ・ユウティン 「相変わらず綺麗ですねー」「女優さんだ！」とファンは1枚の写真を大絶賛！
女子下部ツアーで4ホールにも及ぶプレーオフに惜しくも敗れた本明夏 ガラリと雰囲気を変えたオフショットに大反響！
【動画】現役時代と変わらぬイ・ボミの美しいスイング【本人のInstagramより】
ボミが参加したのはウェア契約を結ぶマーク&ロナのコンペ。「てんきまよくきょうもたのしかったです！ つぎはてんぽイベント。たのしみです！」（原文ママ）と本人もゴルフを大いに楽しんでいた。この日のボミは白地にダークピンクでアーガイル柄をあしらった半袖モックネックと同じダークピンク系のフレアスカートに、白いカーディガンを羽織った姿で登場。キャップとハイソックスも白でまとめた爽やかなコーデが秋晴れによく映えていた。本人も「このカーディガンニットセットかわいくないですか」とお気に入りの様子。投稿を見たファンは「いつも、かわいい〜」「とってもお似合いです」「本当に変わらない」などとコメント。今も変わらぬ人気の高さをうかがわせた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
都玲華や菅沼菜々ら10人の女子プロが「○○な人に回します」のリレー動画に挑戦 意外な事実も次々に明かされファンは大喜び！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
お洒落をして久しぶりの休日を過ごすセキ・ユウティン 「相変わらず綺麗ですねー」「女優さんだ！」とファンは1枚の写真を大絶賛！
女子下部ツアーで4ホールにも及ぶプレーオフに惜しくも敗れた本明夏 ガラリと雰囲気を変えたオフショットに大反響！