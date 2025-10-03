½é£ÖÌÜ»Ø¤¹²¬ÅÄ¹¸Ê¿¤Ï¼ó°Ì²÷Áö¤â¡ØËâ¤Î16ÈÖ¡Ù¤Ç¡È¥À¥Ü¡É¡¡1º¹3°ÌÈ¯¿Ê¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡ã¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡½éÆü¡þ2Æü¡þ»°¹¥¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô À¾¥³¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡þ7300¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä¡ÖËâ¤Î16ÈÖ¡×¤ÈÁª¼ê¤¬¶²¤ì¤ë»°¹¥£Ã£Ã¤ÎÌ¾Êª¥Û¡¼¥ë¡¢16ÈÖ¥Ñ¡¼3¡Ê195¥ä¡¼¥É¡Ë¡£¥·¡¼¥É1Ç¯ÌÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦23ºÐ¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤³¤ËÍî¤Á¤¿¤é°ì´¬¤Î½ª¤ï¤ê¡©
ºòµ¨¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê4ÅÙ¤È½éÍ¥¾¡¤¬Íß¤·¤¤²¬ÅÄ¹¸Ê¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼4¡Ë¤Ç2.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¹¬Àè¤è¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È15ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë6¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤Æ¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ê15ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢16ÈÖ¤Çº¸¤ËÍî¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£16ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ï¡¢¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ï10¥ä¡¼¥É¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤½ÄÄ¹¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç±¦¤Ï¥¬¡¼¥É¥Ð¥ó¥«¡¼¡¢º¸¤Ï7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ë³³¡£ÌÚ¤âÀ¸¤¤ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍî¤È¤»¤ÐÂç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ø3.351¡Ù¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î1ÈÖÆñ¤·¤¤¥Û¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Åù¤Ç16ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤ÎÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡È¸½¾ì¡É¤ò¸«¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ô¥ó°ÌÃÖ¤Ï¼êÁ°¤«¤é19¡¢º¸¤«¤é5¥ä¡¼¥É¡£¥Õ¥§¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÉ÷¤¬º¸¤«¤é¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º¸¤Î¥«¥é¡¼¤«¤é¥«¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥ó¤Î±¦¤Ë¾è¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖËÍ¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÉ÷¤¬¤ä¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£É÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È2¡Á3¥ä¡¼¥É¤Î¥º¥ì¤Ç³³²¼¤Þ¤ÇÅ¾¤²Íî¤Á¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¤³¤³¤ËÍî¤È¤·¤Æ1ÂÇÀ¸´Ô¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤¬°ìÈÖ¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¥»¥ª¥ê¡¼ÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢±¦¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤ê¡¢ÉÔ±¿¤Ë¤â¥Ô¥ó¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ô¥óÊý¸þ¤òÁÀ¤¨¤Ê¤¤3ÂÇÌÜ¤ò5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ë¾è¤»¤Æ2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡£Â³¤¯17ÈÖ¤ÏÈøº¬±Û¤¨¤ÎÆñ¤·¤¤¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤«¤é3¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥Ü¥®¡¼¤È¤µ¤é¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¡Ö18ÈÖ¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤Í¤È¥¥ã¥Ç¥£¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤ÀºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¡¢2ÂÇÌÜ¤Ï¥Ô¥ó¤Þ¤Ç150¥ä¡¼¥É¤Î¥é¥Õ¤«¤é¡£ÂÇ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤é¥Ô¥ó¤Ë´ó¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Á÷¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¤Îº¸2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¾è¤»¤ÆÍ¸À¼Â¹Ô¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¡£¡Ö¤¢¤¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾å¤¬¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ó°Ì¤È1ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ÅÄ¤Ïº£µ¨¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê¤¬4²ó¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï9·î¤Î¡Ö¥í¥Ô¥¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÇºÇ½ªÆü¼ó°Ì¥¿¥¤¤«¤é4°Ì¥¿¥¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê4²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ4²ó¤È¤âÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Ô¥ó¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æº£Âç²ñ¤Ï4²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¡ÖËâ¤Î16ÈÖ¡×¤Ç½é¤á¤Æ³³²¼¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£¡Ö¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê¤¤ç¤¦¤â¡Ë°¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤·¤¿¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤Þ¤º¤Ï2ÆüÌÜ¤ÎËâ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¡È¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡É¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤Î¤«¸«Êª¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤³¤ËÍî¤Á¤¿¤é°ì´¬¤Î½ª¤ï¤ê¡©
