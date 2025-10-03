＜速報＞渋野日向子は前半2オーバーで折り返し 畑岡奈紗、岩井明愛が上位争い
＜ロッテ選手権 2日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞日本勢11人が出場する米国女子ツアーのハワイ戦は、第2ラウンドが進行している。現在ポイントランキング102位で来季のシード権獲得に向けて挑んでいる渋野日向子は、日本時間午前7時58分に1番からティオフ。前半9ホールを終えて、2つスコアを落としトータル1オーバー・75位タイで折り返した。
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
イーグル発進を決めた畑岡奈紗、初日を単独首位で終えた岩井明愛がともにトータル10アンダー・2位タイで上位争いをしている。そのほか、勝みなみ、岩井千怜がトータル6アンダー・15位タイ、山下美夢有がトータル4アンダー・31位タイ、竹田麗央がトータル2アンダー・52位タイ、馬場咲希がトータル3オーバー・102位タイ、笹生優花がトータル11オーバー・119位でプレー中だ。この日、第1組目の西村優菜は1オーバー「73」で回りトータル2アンダー、同2時22分にコースに出た吉田優利はトータル2オーバーの予選通過圏外でホールアウトしている。現在、単独首位に立つのはトータル12アンダーのジェシカ・パーバスニク（米国）。1打差2位に畑岡、明愛、ガブリエラ・ラッフルズ（オーストラリア）が続いている。
