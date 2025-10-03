お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）は3日、大阪・心斎橋で新コレクション「Paul Smith Loves Barbour」のイベントに登場。兄・せいじ（55）について「毎月会ってますよ。元気にしてます」と語った。せいじは7月に自身のYouTubeチャンネルでの発言で物議を醸し、一般社団法人日本仏教協会の顧問を辞任した。

英国の2ブランド「ポール・スミス」と「バブアー」が初コラボして1日から新しいコレクションを発売。「気がついたら身近にあって。ポールスミスを着ずに大人になるのは難しい」とブランドを絶賛した。最近購入した約500万円の英国旧車バイクや、1965年頃の車を乗り回すなど、英国クラシックをこよなく愛しているようだ。

この日はワインレッドで裏地に野鳥がプリントされたライダージャケットに身を包み、登場。「メチャようできてます。バイクに乗るんですが、実用的。突然の豪雨でも対応できます」とニンマリ。さらに「裏地にも小鳥が…。すばらしい。一瞬で分かりました。結局、大人って裏地なんですよね」と笑わせた。

ジャケット以外にもスーツなどを手に取ったジュニア。ジャケット裏地のヒョウ柄のプリントには「大阪にしては控えめ」と笑い、Tシャツの牛のプリントは「牛が横向いてる」と個性的な部分を指摘。さらにヒョウ柄のバッグには「タグがウサギやん」とツッコミを入れた。

前日、大阪入りしたジュニア。「今、子どもたちと遊んでる最中なんで。沖縄にいるんですよ。沖縄から来て、今から戻ります。忙しいんですよ」と子煩悩なところもアピールしていた。