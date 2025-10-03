Jカップ・瀬戸環奈、美ボディあらわな黒水着「ギューってして！」 自撮りショットにファン興奮「そんな関係になりたい！」「髪型可愛い」
“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が2日、自身のXを更新。水着姿の自撮りショットを投稿した。
【写真】Jカップ強調！髪型も可愛い 黒水着姿の瀬戸環奈
瀬戸はXで「おはよう ギューってして！！！今日もお仕事いってくるんちょ」と写真を公開。黒い水着姿での自撮りで、こちらを見つめる一枚になっている。
これにネット上では「ギューってしたいんですが出禁にはなりたくないので」「お仕事行きたくなくなるほどカワイイです」「髪型可愛い」「リアルでギューってしたい そんな関係になりたい！」などの声が出ている。
瀬戸は身長170センチのスラリとしたスタイルに加え、圧倒的な存在感を誇るJカップのボディで、多くのファンを魅了。性別や世代を問わず支持を集めており、「1000年に1人の逸材」として注目されている。
