瀬戸環奈 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が2日、自身のXを更新。水着姿の自撮りショットを投稿した。

【写真】Jカップ強調！髪型も可愛い　黒水着姿の瀬戸環奈

　瀬戸はXで「おはよう　ギューってして！！！今日もお仕事いってくるんちょ」と写真を公開。黒い水着姿での自撮りで、こちらを見つめる一枚になっている。

　これにネット上では「ギューってしたいんですが出禁にはなりたくないので」「お仕事行きたくなくなるほどカワイイです」「髪型可愛い」「リアルでギューってしたい　そんな関係になりたい！」などの声が出ている。

　瀬戸は身長170センチのスラリとしたスタイルに加え、圧倒的な存在感を誇るJカップのボディで、多くのファンを魅了。性別や世代を問わず支持を集めており、「1000年に1人の逸材」として注目されている。