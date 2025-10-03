箸がススム！「白菜」の作りおきバリエ5選

これからが旬！白菜の作りおきバリエ

鍋ものに欠かせない白菜はこれからが旬。まるごと買う機会も増えるから、いつでもおいしく食べられるようにレシピのバリエを増やしておきましょう。今回は、白菜がメインで箸がススム、作りおきおかずのレシピを集めました。

炒める、サラダなど自由自在

煮ればとろとろ、サラダならシャキシャキ……白菜のさまざまな食感を楽しめるバリエーション豊かな作りおきレシピを集めました。和風、マヨネーズなど味つけもさまざまです。

中華風煮込み

白菜オンリーの炒めもの

ツナとポン酢あえに

桜えびのサラダ

えのき入り麻婆炒め





生またはさっと加熱してサラダで食べるなら、白菜の中心に近い部分の葉を使うとやわらかく仕上がります。外側に近い葉は炒めものや煮物に、と使い分けるといいですね。旬の白菜をたっぷり楽しめる作りおきおかず、ぜひ作ってみてください。（TEXT：菱路子）

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

