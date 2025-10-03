通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間ものは小動き
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.24 6.27 7.62 6.31
1MO 9.07 6.44 7.32 6.41
3MO 9.08 6.61 7.50 7.11
6MO 9.28 6.84 7.99 7.42
9MO 9.34 6.96 8.33 7.64
1YR 9.37 7.06 8.52 7.81
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.02 7.21 6.41
1MO 7.86 7.91 6.65
3MO 8.36 8.25 6.96
6MO 8.85 8.75 7.31
9MO 9.17 9.06 7.50
1YR 9.36 9.29 7.64
東京時間10:27現在 参考値
ドル円１週間ものは９．２４％付近で落ち着いた推移となっている。米政府機関の閉鎖で公的な経済指標が発表されず、目隠し状態となっているが、ボラティリティの高まりは見られず。
MINKABU PRESS
