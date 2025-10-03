　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.24　6.27　7.62　6.31
1MO　9.07　6.44　7.32　6.41
3MO　9.08　6.61　7.50　7.11
6MO　9.28　6.84　7.99　7.42
9MO　9.34　6.96　8.33　7.64
1YR　9.37　7.06　8.52　7.81

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.02　7.21　6.41
1MO　7.86　7.91　6.65
3MO　8.36　8.25　6.96
6MO　8.85　8.75　7.31
9MO　9.17　9.06　7.50
1YR　9.36　9.29　7.64
東京時間10:27現在　参考値

　ドル円１週間ものは９．２４％付近で落ち着いた推移となっている。米政府機関の閉鎖で公的な経済指標が発表されず、目隠し状態となっているが、ボラティリティの高まりは見られず。

MINKABU PRESS