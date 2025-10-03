『NHK MUSIC SPECIAL 藤井 風～いま、世界で～』（NHK総合）が、10月9日に放送される。

番組のカメラは、3年にわたり、世界へと歩みを進める藤井を追い続けてきた。今回は、アメリカ リパブリック・レコードから発表された初の全編英語詞アルバム『Prema』の制作、初のヨーロッパ＆北米ツアー、そしてMVの撮影の舞台裏までを、俳優 仲野太賀の語りで放送する。

誕生日前日の6月13日に、タイ バンコクの街の中心に突如現れたステージに藤井が姿を現すと、1万人を超える群衆が騒然。ニューアルバムからの1stシングル「Hachikō」と共に届けられたサプライズは、国内外に大きな反響を巻き起こした。

2024年に放送したNHKの番組内で「27歳のうちに3枚目を作る」と約束した藤井。その言葉通り完成したのが、9月5日に全世界同時リリースされた3rdアルバム『Prema』だ。ロサンゼルス、東京、韓国でレコーディングを重ね、国境もジャンルも超えて生まれた楽曲には、彼の並々ならぬ覚悟と情熱が刻まれている。

また、アルバム完成後にスタートした7月のヨーロッパツアー、シカゴ ロラパルーザ、8月の北米ツアー、そして10月からのアメリカ再上陸に密着。巨大フェスからクラブギグまで、彼の音楽は海外でどう響き、どう受け止められているのか。番組では、そのリアルな瞬間をオンエアする。

さらに、フランスで撮影された「Love Like This」のMV撮影にも密着。音楽だけでなく、映像を通じて楽曲に詰め込んだ世界を描き出す、藤井のクリエイティブの核心に迫る。新たなステージへ夢を語り、挑み、世界に羽ばたいた藤井。その挑戦の軌跡と、次に見据える景色とは。

（文＝リアルサウンド編集部）