¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¾®ÎÓÍµµª»á¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ§ºä¤Þ¤Ê¤ß¡Ê36¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÂè1»Ò¡É¤ÎÌ¿Æü¤ò·Þ¤¨¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
É§ºä¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢9·î14Æü¤¬°ì¼þ´÷¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÁó¡Ê¤¢¤ª¡Ë¤¯¤ó¡×¤ÎÌ¿Æü¤òÊó¹ð¡£¡ÖÁó¤¯¤ó¤Ï¼ê¸µ¶¡ÍÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª²È¤Ë¤º¡¼¤Ã¤Èµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¼þ´÷¤òÀáÌÜ¤È¹Í¤¨¡¢Ë¡Í×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²üÌ¾¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª½ª¤¤¤Ë¤ÏÁÎÎ·¤µ¤Þ¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¤ª»²¤ê¤Ï¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£¤ÈÃÈ¤«¤¤¸ÀÍÕ¤â¤«¤±¤ÆÄº¤¾¯¤·¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì¿¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ö¡¢²þ¤á¤ÆÁó¤¯¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÁó¤¯¤ó¤â¡¢¤ª¶õ¤Î¾å¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È°Â¤é¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
É§ºä¤ÏºòÇ¯9·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎËö¡¢6²óÌÜ¤Î°Ü¿¢¤Ë¤è¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì18¥È¥ê¥½¥ß¡¼¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤Ä»ÒµÜÆâÂÛ»ù»àË´¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£18¥È¥ê¥½¥ß¡¼¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï90¡ó°Ê¾å¤Î³ÎÎ¨¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¹¤é½ÐÍè¤º¡¢»º¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤â1Ç¯°ÊÆâ¤Ë95¡óÄø¤Î³ÎÎ¨Ë´¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµã¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡Ö125¥°¥é¥à¤ÎËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÐÁò¤ò½ª¤¨¡¢¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¤ª¹ü¤Ç¤·¤¿¤¬Ìµ»ö¤Ë¼ý¹ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÌ¾Á°¤Ï¾®ÎÓÁó¡Ê¤¢¤ª¡Ë¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÍÀÒ¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áó¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤òÂè°ì»Ò¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£