2025年9月25日〜9月28日の期間、「東京ゲームショウ2025」が開催された。

ご存知のとおり日本におけるビデオゲームの巨大な展示会であり、2025年は過去最大の出展社数となっている。ビジネスデイの盛り上がりはかなりすごく、移動するのも苦労するほど混雑していた。

また、これまで出展ブースはホール内に収まっていたものの、廊下にすら展示が行われたほどである。逆に一般公開日は来場者が減少しており、出展したい会社のほうが増えている状況のようだ。

ところで、今回のゲームショウを体験した筆者の印象に強く残ったのが「ポルノ的なもの」の多さ、あるいは言い換えるならば「セクシーな表現の強さ」である。

まず注意しておきたいのは、セクシーな表現を見せずにゲームを出展している会社はいくらでもあることだ。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント、スクウェア・エニックス、カプコンなど大手ゲームメーカーは魅力的なゲームタイトルで勝負しているし、セクシーな表現をしがちな印象があるコーエーテクモゲームスも今年は真面目だった。

そのうえ、この手の展示会で女性のコンパニオンがいるのは東京ゲームショウに限った話ではないだろう。モーターショーなどでもよく見られるものだ。

そして、東京ゲームショウにおいては過去にセクシーな表現に対する批判があった。たとえば、2015年・2016年にはソニーモバイルコミュニケーションズがXperiaの出展において、水着の女性を風呂に入れるといった演出を行っていた。当然、低俗などと否定的な意見が寄せられた。

かくいう筆者も、10年ほど前に似たような出展を見たことがある。とあるゲームのプロモーションで、水着の女性に水鉄砲を撃つといったイベントがあったのだ。これには憤慨した。

なぜなら、それはゲームに関するプロモーションなのに、誰も作品を見ず女性ばかりに注目していたからである。コンパニオンが悪なのではなく、節度を持ってゲームを主にしてほしい。とはいえ正直なところ、こんな議論は飽きられたものですらあるだろう。

ところが、東京ゲームショウ2025ではポルノ的なもの、あるいはセクシーな表現の強さが筆者の印象に残ったのである。なぜか？

巨大モニターにセクシーなキャラクターが映される理由



『MIRESI：視えない未来』というゲームのブース。巨大な縦型モニターがかなり目立っていた（画像は公式Youtubeチャンネルよりキャプチャー）

具体例を見てみよう。『MIRESI：視えない未来』というゲームのブースでは、巨大な縦型モニターに巨乳の美少女キャラクターが映っており、時折セクシーなボイスを発するといった展示が行われていた。

別のゲームのブースでは、「そのゲームのキャラに扮したコスプレイヤーが口をつけた水筒をもらえる」といったイベントを開催していた。衝撃的といえよう。

大々的に展示しているものは男性向けが多かったが、女性向けのセクシーなコンテンツもある。『恋と深空』というゲームのブースは、表面的にはカッコいいイケメンがいるだけでふつうといえる。



人気の高い『恋と深空』。直接的な表現はないが、セクシーな描写と言うほかない映像がPVに含まれている（画像は公式Youtubeチャンネルよりキャプチャー）

ただ、PVを見るとほぼセックスとしか言いようがない表現があったりと、蓋を開けてみればかなりセクシーといえよう。このゲームのノベルティ配布は事前申込制であったにも関わらず、その申し込みすら1分で終了するほどの人気だった。

なぜこのようにセクシーな要素が目立つのかといえば、複数の理由が考えられる。

1つは中国や韓国のゲーム会社の出展が数年前から増えいまや大きなブースを出していること、2つ目はスマホの基本プレイ無料のゲームがすっかり市民権を得たこと、そして3つ目は「セクシーなものには性別関係なく皆弱い」といった理由が考えられる。

基本プレイ無料のゲームには水着が欠かせない



前述のように、日本の企業は過去に行われた出展および批判を理解しやすいため、もはやさすがに水着の女性を風呂に入れるといったことはしないだろう。

ただ、セクシーな表現自体は法に触れるわけではないし、ましてや海外の出展社であれば文脈も深くは知らないと考えられる。なお、東京ゲームショウ2025の出展において、すぐに対応する必要があると言えるほどのものは特に見られなかった。

そして、スマホの基本プレイ無料のゲームがもはやすっかり市民権を得たことは重要である。この手のゲームはサービス提供型、つまり定期的に新しいキャラクターやゲーム内容を追加して、継続的に遊んでもらう形式になる。

ゆえに、魅力的なキャラクターを用意してユーザーにアピールする必要がある。となると、夏であれば水着姿のキャラクターを追加するなど、セクシーなものにしたほうが人目を引くのは当然の帰結だ。

ましてや基本プレイ無料のゲームは競合他社との時間・利益の奪い合いになりやすいわけで、より魅力的なものを目指さざるをえない圧が自然とかかる。そして、大多数の人はセクシーなものに興味があるわけだ。

ゲームのセクシーは否定されづらい

水着の女性を風呂に入れるのは容易に批判されるが、ゲームのセクシーなキャラクターは否定されづらい。なぜならそれはゲーム内容に直結しているうえ、いまの時代には欠かせないものになりつつあるからだ。

ここまで読むと、筆者がセクシーな表現を否定的に捉えていると感じるかもしれないが、そうではない。過激さを追い求めることがなければ問題ないと考えている。

前述のように、セクシーな表現を見せようとしないゲームの出展は数多くある。そもそもの話、セクシーなキャラクターが人目を引くのは当たり前のことで、それらは嫌でも目立ちやすいのだ。



『無限大ANANTA』は2025年の東京ゲームショウで最も注目を集めたタイトルと言っても過言ではない。基本プレイ無料タイトルとしてかなりの大作だ（画像は公式サイトより）

また、中国のゲーム会社の作品でもそういった要素があまり感じられない出展もあった。たとえば『無限大ANANTA』というゲームはオープンワールドの最新鋭といった作品になっており、その内容で勝負していた。

もちろんこのゲームにもアニメ調の美少女キャラクターがいるにはいるのだが、アピールはかなり控えめ。セクシーさを見せずとも注目を集められるからこそ、そういう結果になったのだろう。

お行儀がよすぎると人の興味を引くことは難しいし、かといって過激さが過ぎては困る。まるでインターネットやSNSの問題が現実に反映されているかのように思える東京ゲームショウ2025であった。

