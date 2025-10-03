元NGT48古舘葵が語る卒業後2年半の変化「アイドルの環境って、当たり前じゃなかったんだなって」
NGT48を2023年3月31日に卒業してから2年半が経過、現在21歳の古舘葵さん。一般社会へ飛び込み、新たな生活を送る彼女の心境の変化や、最近始めたInstagram、そして久しぶりのファンとの再会について率直に語ってもらった。また、元メンバーとの交流や今後の展望についても話を聞いた。
【写真】元NGT48の古舘葵さんが最近Instagramを開設、川越紗彩さんの1st写真集のイベントにもゲスト参加する
■「『かわいい』って言ってもらえることが、普通の社会ではないので、自己肯定感が上がりました」
――NGT48を卒業してから2年半経ちましたが、心境の変化はありましたか？
初めて社会に出た感じがするんです。中学生からNGT48にいたので、本当に知らない世界を経験して、大人になったなって感じています。今21歳になりました。
――Instagramを新しく始められましたが、始めようと思ったきっかけは何ですか？
さあや(元NGT48メンバー・川越紗彩)のファンイベントにお誘いをいただいて、久しぶりにファンの方に会うし、みんなやってるので私もやってみようかなと思って始めたんですけど、全然動かせてなくて(笑)。写真を撮る習慣がなさすぎて、頑張りたいなと思ってるんですけど、全然できないです。
――今日のインタビューの写真もInstagramに上げますか？
上げたいとは思ってるんですけど…本当に平凡な毎日を送っているので、Instagramにアップする写真がないんです。
――平凡な毎日の写真でもいいと思いますよ。
本当ですか？でも、食べ物だけの写真だと数字が上がらないかもしれないですね。自分が写っているほうがいいのかな。
――Instagramは今後も続けていきますか？
ゆるゆるな感じで、マイペースでできたらいいなと思っています。
――同期の方のファンミーティングにも今後も出演されますか？
そうですね、メンバーが好きなので、出演していきたいです。
――2年半ぶりにファンの皆さんに会ったときの気持ちはどうでしたか？
ファンの方と会ってない期間が長すぎて、すごく人見知りになって、初期の頃の自分に戻るかなと思ったんですけど、会ったら意外と前みたいに戻れました。懐かしい顔も多くて、意外と覚えられていて、すごく懐かしかったです。
――ファンの前に出て、どうでしたか？
「かわいい」って言ってもらえることが、普通の社会ではないので、自己肯定感が上がりました。前にアイドルしてた時の環境って、当たり前じゃなかったんだなって。皆さんは本当に優しいなって思いました。
――配信などをする予定は？
今は配信もしていないです。始める機会があればいいかなと思っています。やらないって決めているわけじゃなくて、やってもいいかなという感じです。
――もし配信をするとしたら、どんな感じでやりますか？
突然「やろう」みたいな感じで、「みんなこんにちは、今ご飯食べていますか？」とか、そんな感じです。メンバーと一緒にいるところを見せたいです。ひとり配信だと心配なので、一緒にやりたいです。さあやと一緒にやります(笑)。
――2025年も半分過ぎていますが、残りの2025年に何かやりたいことはありますか？
ピクニックに行きたいです。天気のいい日に外に出るのが好きなので落ち葉の季節に黄色い葉っぱの下でピクニックしたいです。あと、勉強を頑張りたいです。いろんな勉強をして、資格を取りたいと思っています。
――運転免許は取りましたか？
はい、取りました。去年の5月くらいです。車は運転していますが、高速道路は怖いです。東北自動車道に乗りましたが、怖すぎました。首都高なんて乗れるもんじゃないと思います。
――運転は楽しいですか？
楽しいです。でも、毎回ドキドキします。遅くなりすぎないように気をつけています。助手席は免許を持っている人としか運転しないって決めています。
――NGT48を卒業するときにやりたいと思っていたことはできましたか？
普通の学生も経験してみたくて、卒業後は学生生活をとても楽しんでいます。規則正しい生活になって、曜日感覚もできました。金曜日がやってきた、休みは土日だ、みたいな当たり前のことがうれしいです。
■「やめてからすごくファンの方のありがたみに気づいた感もあるので、会えるのはすごく楽しみ」
――将来の人生設計ではどんなことをやろうと思っていますか？
もともとやりたいことが多い人間で、できるならいろんな職業に就きたいです。経験するという意味で。人生一回だから、いろんなものに挑戦したいけど、今のうちにできること、若いうちにできることをやりたいなって思っています。
――元メンバーとの交流はありますか？
さあやちゃんとゆめ(曽我部優芽)、ゆな(對馬優菜子)。あとは小越(春花)、小越といちばん会ってます。LINEもめっちゃしてます。さら(小見山沙空)と3人で、さらのお誕生日パーティーをしようとなったんですけど、さらが来れなくなっちゃって、主役不在のパーティーをしました。ケーキも買っていたけど、2人で食べました(笑)。
――川越紗彩さんの1st写真集『なんとかなるなる』の新潟(10月18日)と東京(11月1日)のお渡し会でゲストメンバーとして出演されるそうですね。
さあやがいっぱい声をかけてくれるんです。メンバーと一緒にいるのも楽しいので、ありがたいなと思いながら参加させていただきます。元メンバーのみんなといれば大丈夫かなと思います。
――新潟でのお仕事は卒業してから初めてですよね。どうですか？
新潟はNGT48でずっといたところだから、芸能活動をしていた場所という感じがします。卒業してから2年半も経ったので、久しぶりに新潟のファンの方に会えるのがとても楽しみです。
――ファンの方の顔を見るとどう感じますか？
ファンの方の顔を見ると、やっぱりNGT48の時を思い出します。辞めてからすごくファンの方のありがたみに気づいた感もあるので、会えるのはすごく楽しみです。辞めたあとも来てくれることがありがたいなと思います。
――川越さんの写真集の中身をひと足先に見た感想はどうですか？
まず顔がきれいです。衣装もかわいいし、さあやに全部合っている感じがいいです。あと、タイトルの『なんとかなるなる』というのも、さあやの美しさとギャップがバランス取れている感じがします。さあやは外見はきれいだけど、中身はおもしろいというギャップがあります。初対面の人は、さあやを初めて見たときに、こんなおもしろい子だと思わないんですよ。ちょっとクールで冷たそうに見えるけど、実際は違うんです。そういうのも写真集を見たらわかるんじゃないかなと思います。
――川越さんの写真集は売れそうですか？
売れます。かわいいので、売れると思います。先行カットでたくさん出しているのに、まだまだ見応えがあります。セクシーもかわいいもあって、見応え満点です。
――古舘さんを応援してくれるファンに向けてひと言お願いします。
Instagramの更新を楽しみに待っていてください。気ままに見てくださいという感じで。会える機会は少ないかもしれないけど、絶対にないわけじゃないので、そのチャンスを待っていただきたいです。ゆるゆると見守っていただけたらと思います。
撮影･取材･文＝野木原晃一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
