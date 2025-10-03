ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

耐熱ガラスの二重構造で、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たいまま【ボダム】のグラスがAmazonに登場!

ボダムのグラスは、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たく保つ二重構造を採用しており、季節を問わず快適な飲み心地を提供する。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

断熱性に優れた構造により、手に持っても熱さや冷たさを感じにくく、テーブルに水滴がつきにくいのも特長。

スープや冷たいデザートにも適しており、飲みもの以外の用途にも幅広く対応する。シンプルなフォルムは、日常使いはもちろん、来客時にも品よく馴染む。

機能性と美しさを兼ね備えた、日々の暮らしに寄り添うグラスセット。