温度をキープ、手元はスマート。保温性、保冷性に優れた【ボダム】の二重構造のグラスセットがAmazonに登場中‼
耐熱ガラスの二重構造で、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たいまま【ボダム】のグラスがAmazonに登場!
ボダムのグラスは、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たく保つ二重構造を採用しており、季節を問わず快適な飲み心地を提供する。
断熱性に優れた構造により、手に持っても熱さや冷たさを感じにくく、テーブルに水滴がつきにくいのも特長。
スープや冷たいデザートにも適しており、飲みもの以外の用途にも幅広く対応する。シンプルなフォルムは、日常使いはもちろん、来客時にも品よく馴染む。
機能性と美しさを兼ね備えた、日々の暮らしに寄り添うグラスセット。
