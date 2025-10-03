アヲハタが急反発、第３四半期営業利益は３３％増で通期計画を上回る◇

アヲハタ<2830.T>が急反発している。１１月１日付けで株式交換により同社を完全子会社化するキユーピー<2809.T>が、２日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）決算を好感する形で大幅高していることに加えて、アヲハタも同じく２日の取引終了後に第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）連結決算を発表し、営業利益が５億３８００万円（前年同期比３３．０％増）となり、通期計画を上回って着地したことが好感されている。



生産受託の減少の影響があったものの、家庭用のジャム・スプレッドが好調に推移したことで、売上高は１６０億７４００万円（同１．３％増）となった。更に、収益構造の改善や不採算商品の見直しなどに取り組んだことで、原資材や物流費などのコストアップを吸収し大幅増益となった。



なお、２５年１１月期通期業績予想は、売上高２１０億円（前期比２．４％増）、営業利益４億円（同３．６％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS