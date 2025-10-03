BLACKPINKロゼ＆リサが揃ってパリから帰国！仲良く手を繋いで同じ車に乗り込む
BLACKPINK（ブラックピンク）のROSE（ロゼ /「E」はアキュートアクセント付きが正式表記）とLISA（リサ）が揃って帰国した姿がキャッチされた。
■仲良く手を繋いで歩くBLACKPINKロゼ＆リサ
ロゼは、現地時間9月29日にフランス・パリで行われたSAINT LAURENT（サンローラン）のショーに、リサは、30日に行われたLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のショーにそれぞれ出席していた。
透け感のあるトップスにPUMAのフーディーを羽織り、ロングスカートにビーチサンダル、キャップまで全てブラックでコーディネートしたロゼ。Madhappy（マッドハッピー）のニットジャージのセットアップ姿のリサは、ルイ・ヴィトンのストールとバッグを持っている。
ふたりは、しっかりと手を繋ぎ、集まった報道陣やファンに向けて笑顔で手を振りながら歩いている。リサは、すっぴんが恥ずかしいのか、マスクで顔を隠す場面も。楽しそうに会話しながら同じ車に乗って空港を後にした。