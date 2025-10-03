¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¿·Í½¹ð¡¡¥È¥ê¥×¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ßINI¡ßFANTASTICS
¡¡12·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤è¤ê¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·Í½¹ð¤È¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè1²óLINE¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Âè2²ó¥¸¥ã¥ó¥×½Ä¥¹¥¯¥íー¥ëÌ¡²è¾Þ¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿É´À¤ÅÏ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿±ÑÊÙ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Îø°¦¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¶¯À©Åª¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À±Ìî°É»Ò¤ò¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬±é¤¸¡¢¤½¤ó¤Ê°É»Ò¤ÈµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë3¿Í¤ÎÃË»Ò¤ò¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡¢INI¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢FANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬±é¤¸¡¢¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ææ¤ÎÊ¼»ÎÌò¤ÇJO1¤ÎçÐÆá¾ë¾©¡¢Ææ¤ÎSATÌò¤Ç¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢Ææ¤ÎÅá·õÌò¤ÇEXILE / FANTASTICS¤Îº´Æ£Âç¼ù¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢ÌÚÂ¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëINI¡¢ÃæÅç¤¬½êÂ°¤¹¤ëFANTASTICS¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½¹ðÊÔ¡£±Ç²è»Ë¾å½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ë3¥°¥ëー¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¿·µ¬¤Ç½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖNever Romantic¡×¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¶¶¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢¤Þ¤¿Â¾¤Î2¥°¥ëー¥×¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¶ÊÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡INI¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖTrue Love¡×¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚÂ¼¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÉáÃÊ·ã¤·¤á¤ËÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¶Ê¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï±Ç²è¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FANTASTICS¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥å¥ó¥é¥Ö¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÅç¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î2¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶Ê¤¬¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶ÊÄ´¤ÎÃæ¡¢FANTASTICS¤Î³Ú¶Ê¤Ï¥Ð¥éー¥ÉÄ´¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¸åÈ¾¤Ç»×¤¤½Ð¤Î¥·ー¥ó¤È¶¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ØÁ÷¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¤ÎÀ±Ìî°É»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢°É»Ò¤ËÎø¤ò¤µ¤»¤¿¤¤ËâË¡»È¤¤¡¦¥ê¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°É»Ò¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ëÌµ¿ô¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ã¥×¤¿¤Á¤È°É»Ò¤Î¹¶ËÉ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°É»Ò¤Î¸µ¤Ë¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÅ¾¹»À¸¡¦¹á·î»Ê¡Ê¹â¶¶¶³Ê¿¡Ë¡¢Å·Á³¤ÊÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦Â®¿å½ãÂÀ¡ÊÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ë¡¢À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î¸æÁâ»Ê¡¦¾®¶â°æÀ»¡ÊÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ë¡¢Ææ¤ÎÊ¼»Î¡ÊçÐÆá¾ë¾©¡Ë¡¢Ææ¤ÎSAT¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¡¢Ææ¤ÎÅá·õ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆæ¤ÎÉÂ¼åÃË»Ò¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¥×ÃË»Ò¡¢½¨ºÍÃË»Ò¡ÊÆâÆ£½¨°ìÏº¡Ë¡¢¼«Å¾¼ÖÃË»Ò¡ÊËÅÄÍµÂç¡Ë¡¢ÉÔÎÉÃË»Ò¡¢ÂçÀµµÍ¶ßÃË»Ò¡¢¾®³ØÀ¸ÃµÄå¤Þ¤Ç¸½¤ì¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Ë¥åー¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤¬ÇúÃÂ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ°É»Ò¤Ï¡¢½±Íè¤¹¤ëÌµ¿ô¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¡¢¥Á¥ç¥³¡¢Ç¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾åÇòÀÐ±é¤¸¤ëÀ±Ìî°É»Ò¤ËÀäÂÐÎø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ËâË¡»È¤¤¡¦ÉúÌÚ¥ê¥êÌò¤Ë髙¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢ËâË¡»È¤¤¡¦¥ê¥ê¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£½Ó²ð¡Ê¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡Ë¡¢°É»Ò¤ÎÍ§¿Í¡¦¹âÊ÷ºéÉ±Ìò¤Ë¾åºä¼ùÎ¤¡¢Ææ¤Î½÷¡¦´ßÍ¥²ÖºÚÌò¤Ë¿¹¹áÀ¡¡¢°É»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¤Îºã¤¨¤Ê¤¤Ã´Ç¤Ìò¤ËËÜÂ¿ÎÏ¡¢°É»Ò¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥Ð¥¤¥È¥êー¥Àー¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÂôÅÄÌò¤ËÆ£Æ²Æü¸þ¡¢ËÜºî¤Î¸ì¤ê¤ÈËâË¡³¦¤Î¼ç¿³¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢°É»Ò¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë¿·¤¿¤Ê¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ææ¤Î½¨ºÍÃË»ÒÌò¤ËÆâÆ£½¨°ìÏº¡¢Ææ¤Î¼«Å¾¼ÖÃË»ÒÌò¤ËËÅÄÍµÂç¡¢¾®¶â°æÀ»¤Î¼¹»ö¡¦ÅÚ²°Ìò¤ËÃÝºâµ±Ç·½õ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥Ý¥¹¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡¢ÆüËÜ¤ÎÎø°¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤ò·Ç¤²¤¿°É»Ò¤Ë¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤¿¤Á¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ë»Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ê¤¬ËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡Ê!?¡Ë¡ÖJAPAN ROMANTIC PROJECT¡×¤¬»ÏÆ°¡£±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯´ë²è¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿ー¥ÈÍ½Äê¤À¡£10·î10Æü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î·à¾ì¡Ê¢¨°ìÉô·à¾ì¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤¬½ç¼¡·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¼¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¤È¡¢Á´6¼ïÎà¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Æ¼ï¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤¬10·î10Æü14»þ¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¾åÇòÀÐË¨²Î¡ÊÀ±Ìî°É»ÒÌò¡Ëº£²ó¡¢3¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3¶Ê¤È¤âÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ëー¥×¤Î¥«¥éー¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿§Ç»¤¯½Ð¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤Î³Ú¶Ê¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÍá¤Ó¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¹á·î»ÊÌò¡Ë²Î»ì¤Ë¤â¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Ë´ó¤ê±è¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢¤Þ¤¿Â¾¤Î2¥°¥ëー¥×¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¶ÊÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÊÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥»¥ê¥Õ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡üINI¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊÂ®¿å½ãÂÀÌò¡ËËÍ¤¿¤Á¤Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÉáÃÊ·ã¤·¤á¤ËÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¶Ê¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï±Ç²è¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¥°¥ëー¥×¤Ç°ì¤Ä¤Î±Ç²è¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üFANTASTICS¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ê¾®¶â°æÀ»Ìò¡ËÂ¾¤Î2¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶Ê¤¬¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶ÊÄ´¤ÎÃæ¡¢FANTASTICS¤Î³Ú¶Ê¤Ï¥Ð¥éー¥ÉÄ´¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¸åÈ¾¤Ç»×¤¤½Ð¤Î¥·ー¥ó¤È¶¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ØÁ÷¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Î¹¬¤»¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬¤Ê¤¯¥¢¥«¥Ú¥é¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¥µ¥Ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¿§¡¹¤È°Õ¿Þ¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ê´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü髙¶¶¤Ò¤«¤ë¡ÊÉúÌÚ¥ê¥êÌò¡ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Ë¤«¤«¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥ó¥Ç¥âÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡¢¡¢¡¢¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿´¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀË¤«¤ÊÎø¤Î»ÉµÒÃ£¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÁª¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤¡©¡©¡©¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¥ê¥ê¤¬µö¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ü°ËÆ£½Ó²ð¡Ê¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡Ë¡Ê¥ê¥êÌò¡Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡¥ê¥êÌò¤Î¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤Ç¤¹¡ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¸«¤¿¤é¤¢¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ÎÍÅÀº¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¹ç¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¸ý¤¬°¤¤ÍÅÀº¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¥é¥¥é¤·¤¿¼ã¼Ô¤ÎÃæ¤ËÍÅÀº¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¾¯¤·¤À¤±ÀÄ½Õ¤ò¤«¤¸¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤·¤À¤±¤Þ¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÀ§Èó¸«¤Ä¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¾åºä¼ùÎ¤¡Ê¹âÊ÷ºéÉ±Ìò¡Ë¹âÊ÷ºéÉ±¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾åºä¼ùÎ¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡×¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª»£±Æ¸½¾ì¤â¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤È²¹¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¶õµ¤´¶¤¬ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Ë¤â¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀûÉ÷¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¿¹¹áÀ¡¡Ê´ßÍ¥²ÖºÚÌò¡Ë´ßÍ¥²ÖºÚÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¹¹áÀ¡¤Ç¤¹¡ª¤¨¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥¤¥±¥á¥ó¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅ¸³«¤Ï¥«¥ª¥¹°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¦Æ»¡¢²Ä°¦¤¤·Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«·Ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤È°ì³ç¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤ó¤À¡Ä¤È¥¤¥±¥á¥ó¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ¥²ÖºÚ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¾Ð½é¤á¤Æ¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±Ñ´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¿¿·õ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ªÀ§Èó¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡üËÜÂ¿ÎÏ¡Êºã¤¨¤Ê¤¤Ã´Ç¤Ìò¡Ë¿Í¤¬È¯¤¹¤ë¡ÖÂç¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¼Ì´Ñ¤¿¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¥¹¥¥Ã¥×½ÐÍè¤¿¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿±Ñ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËèÄ«Ìò¼Ô¤Î½ê¤ËÏÃ¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡üÆ£Æ²Æü¸þ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥ËÂôÅÄÌò¡Ëº£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¸¶ºî¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥í¥Þ¥¥é¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï¡ª¤È¶»Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Ó¥ËÂôÅÄ¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÄË²÷¡¢ÁÖ²÷¡¢ÅÜÅó¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡üÆâÆ£½¨°ìÏº¡ÊÆæ¤Î½¨ºÍÃË»ÒÌò¡Ë¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Ë½¨ºÍÃË»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÆâÆ£½¨°ìÏº¤Ç¤¹¡ª¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤³¤³ºÇ¶á¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ´é¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¤¿¤À¤¿¤À¾Ð¤¨¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤🤲
¡üËÅÄÍµÂç¡ÊÆæ¤Î¼«Å¾¼ÖÃË»ÒÌò¡Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£ËÅÄÍµÂç¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¼«Å¾¼ÖÃË»Ò¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ¤Î¿·¤·¤¤²ò¼á¤ÎÎø°¦¤Î¹Í¤¨Êý¤ò´¶¤¸¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡£¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢Âô»³¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£À§Èó¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡ª¡ª
¡üÃÝºâµ±Ç·½õ¡ÊÅÚ²°Ìò¡ËÀ»ÍÍ¤Ë¤ª»Å¤¨¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¶²±Ù»ê¶Ë¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Þ¥¥é¥Áー¥à¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò½ª»Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¥¹¥Ôー¥É´¶ËþºÜ¤Î¡Ø¥í¥Þ¥¥é¡Ù¡£¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÀ§Èó·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
