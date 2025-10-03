正興電機製作所<6653.T>に投資資金の攻勢が顕著、一時１４１円高の１８４０円と値を飛ばし、約２週間ぶりに年初来高値を更新した。電力向け受変電設備などの製造販売を主力事業として手掛け、ＩｏＴ技術を駆使したソリューションで優位性を発揮する。業績はトップライン、利益ともに高成長路線をまい進しており、２５年１２月期は営業利益段階で前期比３割増の２６億円予想とピーク利益更新が続く見通しだ。世界的な生成ＡＩサービスの拡大を受け、ＡＩデータセンター増設がグローバル規模で進展している。そうしたなか、米オープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯがアジア各国を歴訪し、ＡＩデータセンター建設などで資金的な協力を仰ぐ「アルトマン外交」を展開、日立製作所<6501.T>とオープンＡＩがＡＩデータセンターの電力関連技術などで提携することが報じられている。そうしたなか、正興電は電力向け受変電設備などで日立を主要納入先としていることから、この関連有力株として改めて脚光を浴びる格好となっている。



