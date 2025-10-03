Image: carpediem328

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

100万円オーバーって言われても納得しそう。

時計大国のひとつ、ドイツ生まれの新鋭ブランド「WALDHOFF」。高嶺の花であったトゥールビヨンを手に届く価格で実現し続け、日本でも少しずつ人気が高まっています。

その新作「QUANTUM Ti」と「ULTRAMATIC II」がmachi-yaに登場しました。特に「QUANTUM Ti」はケースが軽量高耐久なチタンという超贅沢仕様。

通常価格でもコスパグッドな1本が先行セールでさらにおトクになっていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

【ドイツの本格派トゥールビヨン第5弾】更なる高みへ。躍進を遂げた手巻き式腕時計 205,240円 【Ultramatic II / 32％OFF】 詳細をチェック

質実剛健なドイツ品質

トゥールビヨンは200年以上前に天才時計師のブレゲが生み出した時間ズレ防止機能。100以上の超精密パーツを時計サイズに搭載することから超絶技巧とも呼ばれ、その製作難度による高価格さで王侯貴族だけが持てるアイテムでした。

Image: carpediem328

「WALDHOFF」はそんな超高級品を20〜30万円台の手に届く価格で実現しているのが特長。定評あるムーブメントをベースに独自カスタマイズし、設計から製造までをドイツで担うことで価格と品質を両立しています。

チタン×フルスケルトン

Image: carpediem328

「QUANTUM Ti」は名前のとおりケースがグレード5の純チタンに進化。従来のステンレスケースより40%も軽量化しながら耐久性や耐食性能は向上。見た目は重厚ですが軽やかな装着感が味わえるそうですよ。

Image: carpediem328

ムーブメントはフルスケルトンのサファイアガラスに収められているので、トゥールビヨンをはじめとした機械美を全方位から愛でましょう。

Image: carpediem328

カラーはObsidian Black、Diamond Silver、Royal Blueの3種類。

Image: carpediem328

いずれも豪華さはありつつスポーティーな仕上がりかつ耐久性の高いチタンケースなので普段使いにも良さげですね。

正統ラグジュアリー

Image: carpediem328

もう一方の「ULTRAMATIC II」は左右対称デザインの整った王道フェイスに、トゥールビヨンとサン&ムーン表示で華を添えた1本。凛とした高貴な佇まいが魅力的。

Image: carpediem328

側面もコインエッジスタイルで豊かな表情を見せ、高級時計らしい立体感や重厚感が味わえます。

Image: carpediem328

「ULTRAMATIC II」は豊富なカラバリで、色によってガラッと表情が変わります。定番の黒やシルバーでシックにキメるのもいいですが、グリーンやブルーで色気を出してみるのもアリかも。

高級時計デビューにいかが？

20〜30万円という価格は決して安くはありませんが、100万円越えは当たり前の機能や品質である点を鑑みると鬼コスパといっても過言ではないかと。

品質への自信から2年間の国際保証サービスも付帯しているので、高級時計デビューの1本としても悪くないと思いますよ。紹介しきれなかった魅力もまだあるので、気になった人はぜひチェックしてみてください。

【ドイツの本格派トゥールビヨン第5弾】更なる高みへ。躍進を遂げた手巻き式腕時計 205,240円 【Ultramatic II / 32％OFF】 詳細をチェック

＞＞【ドイツの本格派トゥールビヨン第5弾】更なる高みへ。躍進を遂げた手巻き式腕時計

Source: machi-ya, YouTube