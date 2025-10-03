Image: Beats

Beatsが新型イヤホン「Powerbeats Fit」を発表。10月2日からAppleストアやBeats公式サイトで購入可能になっています。

ウィングチップ改良でフィット感UP

Image: Beats

新登場のPowerbeats Fitは、Beats Fit Proの次世代モデルという位置付け。ワイヤレスANCイヤホンですが、特にスポーツ、体を動かすことを念頭においてデザインされています。

最大の特徴は、前モデルよりも柔軟性が20%アップしたウィングチップ。イヤホンを耳にはめ、チップをぎゅっと回転させ固定。チップが柔らかいので着け心地もよく、しっかり耳にフィットする安定した装着感を実現。Beats公式サイトも、ハードなワークアウトでも耳から落ちない！ずれない！外れない！と自信をみせています。また、充電ケースが17％小型化しており、ポータビリティも向上。

Image: Beats

スポーツ向けなので、耐汗耐水は必須。イヤホン＆ケースともにIPX4。バッテリーは最大7時間、ケース込みで30時間。

ANCの他、外部音取り込みモードもあるので、ランニングなど周りに気を配るべきシーンでも安全。空間オーディオにも対応しています。

Image: Beats

価格は3万2800円。ジェットブラック・グラベルグレイ・スパークオレンジ・パワーピンクの4色展開。

