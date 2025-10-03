Beatsの新型ワイヤレスイヤホンは、耳から落ちない・ずれない・外れない
Beatsが新型イヤホン「Powerbeats Fit」を発表。10月2日からAppleストアやBeats公式サイトで購入可能になっています。
ウィングチップ改良でフィット感UP
新登場のPowerbeats Fitは、Beats Fit Proの次世代モデルという位置付け。ワイヤレスANCイヤホンですが、特にスポーツ、体を動かすことを念頭においてデザインされています。
最大の特徴は、前モデルよりも柔軟性が20%アップしたウィングチップ。イヤホンを耳にはめ、チップをぎゅっと回転させ固定。チップが柔らかいので着け心地もよく、しっかり耳にフィットする安定した装着感を実現。Beats公式サイトも、ハードなワークアウトでも耳から落ちない！ずれない！外れない！と自信をみせています。また、充電ケースが17％小型化しており、ポータビリティも向上。
スポーツ向けなので、耐汗耐水は必須。イヤホン＆ケースともにIPX4。バッテリーは最大7時間、ケース込みで30時間。
ANCの他、外部音取り込みモードもあるので、ランニングなど周りに気を配るべきシーンでも安全。空間オーディオにも対応しています。
価格は3万2800円。ジェットブラック・グラベルグレイ・スパークオレンジ・パワーピンクの4色展開。
Source: Beats